Ο πρώτος, τη Δευτέρα στην Κοκκινιά και ο δεύτερος, την Πέμπτη, στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας.

Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε πως και γιατί η ίδρυση της ΕΛΑΣ έχει προκαλέσει αναταραχή στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται κάτω τη Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Σε μεγάλο βαθμό, οι δύο πλευρές προσπαθούν να απευθυνθούν στις ίδιες κατηγορίες πολιτών - αν και κάθε κόμμα στοχεύει και στα δικά του «προνομιακά» ακροατήρια.

Όπως και να έχει, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα βρεθούν σε εκδηλώσεις στη Β´ Πειραιά. Ο πρώτος, τη Δευτέρα στην Κοκκινιά και ο δεύτερος, την Πέμπτη, στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας.

Μάλιστα, ήδη αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι η εν λόγω εκλογική περιφέρεια θα αποτελέσει το πρώτο σημείο όπου θα δώσουν μεγάλη μάχη ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ.

Α.Γ.