«Μπαμπά, σ’ αγαπώ», απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, ο Ηρακλής στέλνει τον Πανούλη με μια τούρτα στη Τζένη για να διαμεσολαβήσει, ο Νίκος προσπαθεί να αντιμετωπίσει την απρόσμενη επίσκεψη της Στέλλας και ο Δημήτρης συμβουλεύεται την Τζένη για την αναγνώριση του Βίκτωρα.

Επεισόδιο 50: «Η καταστροφή του Άλντεραν»

Ο Ηρακλής στέλνει τον Πανούλη να μιλήσει στη Τζένη. Όμως η αποστολή του πρέσβη έχει ως αποτέλεσμα να μπλέξει περισσότερο ο Πανούλης παρά να ξεμπλέξει ο Ηρακλής. Ο Δημήτρης αποφασίζει να μιλήσει με την Τζένη για να την συμβουλευτεί για την αναγνώριση του Βίκτωρα και στη συνομιλία παρευρίσκεται κι ο Ηρακλής, ενώ απ’ το γραφείο του Δημήτρη περνάει όλο και πιο συχνά και ο καινούριος προϊστάμενος, στον οποίο ο Δημήτρης παρουσιάζει τους φίλους που τον επισκέπτονται ως πιθανούς επενδυτές.

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Ενώ ο Νίκος κάνει επισκευές σε σπίτια άλλων, και συγκεκριμένα φτιάχνει το δωμάτιο του Βίκτωρα στο σπίτι του Δημήτρη, τα υδραυλικά στο δικό του σπίτι τα επιμελείται ο Πανούλης, πράγμα που οδηγεί σε καυγά με τη Στέλλα και σε αιφνιδιαστική επίσκεψη της στο σπίτι του Δημήτρη, ακριβώς την ώρα που μια εντυπωσιακή πρώην του Δημήτρη έχει έρθει να ψάξει τα σκουλαρίκια της.

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Θα καταφέρει ο Δημήτρης να πιάσει τους στόχους τριμήνου;

Θα καταφέρουν ο Νικος κι ο Κώστας να κρύψουν τη Βίκυ, την πρώην του Δημήτρη, από τη Στέλλα, που μόλις ήρθε για αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι που μαζεύεται η αντροπαρέα;

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Θα καταφέρουν οι μεσολαβητές του Ηρακλή να τον βοηθήσουν στην επανένωση με την Τζένη;

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Ποια σημαντική συζήτηση θα κάνουν η Ελένη με τον Βίκτωρα;

Θα φτιαχτεί ποτέ το δωμάτιο του Βίκτωρα ή μήπως ο Κώστας κι ο Νίκος το’χουν βρει απλά δικαιολογία για ν’ αράζουν χωρίς ενοχές;

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Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».