Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Grand Hotel».

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο «Grand Hotel».

Η παρουσία της Μελίνας στο Grand Hotel έχει κινήσει τις υποψίες του Πέτρου και της Αλίκης, οι οποίοι, μαζί με τον Άρη και την Θάλεια, προσπαθούν να μάθουν περισσότερα.

Την ίδια στιγμή, ο Χρόνης με τον Βαγγέλη ερευνούν τον τόπο του εγκλήματος. Το σκηνικό δείχνει ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον, μόνο που ο Χρόνης δεν μένει σε ό,τι φαίνεται και υποψιάζεται ότι υπήρχε και τρίτο άτομο στο σημείο.

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Η είδηση του θανάτου της Μελίνας και του Χατζημήτρου προβληματίζει την Κυβέλη, η οποία δεν γνώριζε πώς η Μελίνα έφυγε από το Grand Hotel και ο Ρήγας την πείθει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Ο Χαραλάμπης είναι σίγουρος ότι αυτός ευθύνεται για τον θάνατο του Χατζημήτρου, αλλά η Θεώνη τον πείθει να μην πάει στην αστυνομία.

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Όλα αλλάζουν όταν μαθαίνουν και για τον θάνατο της Μελίνας, αλλά μια απρόσεχτη κίνηση του Χαραλάμπη τραβά την προσοχή της Θάλειας.

Η ψεύτικη συνέντευξη του Μπακιρτζόγλου δημοσιεύεται και ο Πέτρος με τον Νικόλα τοποθετούν τον φωνογράφο στο δωμάτιο του Ρήγα για να τον παγιδέψουν.

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Εκεί η Κυβέλη, άθελά της, θα αποκαλύψει ένα μεγάλο μυστικό…