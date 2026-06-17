Στιγμιότυπα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, o Νίκος προσπαθεί να χαλάσει το ταξίδι της Βιργινίας και να τη φέρει πίσω, ο Δημήτρης αποκαλύπτει στην Ελένη ότι έχει προσλάβει ξανά τον ντετέκτιβ για να βρει την Κατερίνα και ο Ηρακλής κάνει μια σοβαρή συζήτηση με τον Στέλιο για τη Τζένη.

Επεισόδιο 53: «Δικό μου»

Ο Δημήτρης κι η Ελένη, καλά-καλά δεν πρόλαβαν να αρραβωνιαστούν και διανύουν ήδη την πρώτη τους κρίση, αφού ο Δημήτρης επέλεξε να αποκαλύψει στην Ελένη ότι προσέλαβε ντετέκτιβ για να βρει την Κατερίνα.

Αυτή όμως δεν είναι η μόνη αποκάλυψη που θα πέσει στο τραπέζι. Ο Νίκος πάλι θα κάνει ό,τι μπορεί για να χαλάσει το ταξίδι της Βιργινίας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα επιστρατεύσει την πεντάχρονη κόρη του Σοφία, ενώ το ταξίδι της Βιργινίας τον κάνει να χάσει την συναισθηματική του ισορροπία.

Όταν μάλιστα ο Πανούλης εμφανιστεί στο διαμέρισμα φορώντας τα ρούχα του, ο Νίκος θα κάνει μια ξαφνική σκηνή ζηλοτυπίας στη Στέλλα. Την ίδια ώρα η Βιργινία, ακόμα και από άλλη χώρα, έχει τα κόλπα της για να έχει τον Νίκο σούζα.

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{https://www.youtube.com/watch?v=JgzhPi7tL6s}

Η Τζένη κάνει μια απόπειρα να κάνει προξενιό ανάμεσα στον Τάσο, τον γλυκούλη, ρομαντικό αλλά και μπακούρι φίλο του Ηρακλή, με μια από τις δικηγορίνες φίλες της, τη Σύλβια και τη Χαρίκλεια που ο Ηρακλής τις θεωρεί ξινές.

Ο Ηρακλής περνάει την μέρα με το Στέλιο και παίζουν παιχνίδια και όταν ο Στέλιος αναζητά τους φίλους του πατέρα του, ο Ηρακλής βρίσκει την ευκαιρία να κάνει μια συζήτηση με τον γιο του για τη νέα προσθήκη στην παρέα και τους αγαπημένους ανθρώπους τους, που ακούει στο όνομα Τζένη.

Πως θα αντιδράσει η Ελένη στην αποκάλυψη του Δημήτρη ότι έβαλε ντετέκτιβ να βρει την Κατερίνα;

Πως θα αντιδράσει η Στέλλα στη σκηνή ζήλειας του Νίκου; Θα της αναζωπυρωθούν συναισθήματα ή μήπως ήρθε η ώρα να τον βάλει στη θέση του;

Σε ποιόν τηλεφωνεί βραδιάτικα η Βιργινία από Παρίσι και με τί σκοπούς;

{https://www.youtube.com/watch?v=BRSQJ2-GpEc}

Θα επιβιώσει ο Τάσος από τον καφέ με τις φίλες της Τζένης και αν ναι πώς;

Θα επιστρέψει ποτέ ο Πανούλης τα ρούχα του Νίκου ή θα τα κρατήσει για πάρτη του;

{https://www.youtube.com/watch?v=umy0aFqwyVk}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».