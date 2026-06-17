Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Grand Hotel».

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο «Grand Hotel».

Οι προετοιμασίες του γάμου της Αλίκης και του Πέτρου συνεχίζονται και η Αλίκη πείθει τον Πέτρο να συμφιλιωθεί με τη μητέρα του και να την καλέσει στον γάμο.

Ο Χρόνης ερευνά το σπίτι του Παράσχου και βρίσκει ένα όπλο ίδιο με αυτό που σκότωσε τον Χατζημήτρο. Την ίδια στιγμή, η μαρτυρία της Τασίας ότι ο Ρήγας ήταν με την Μελίνα λίγο πριν εκείνη φύγει από το ξενοδοχείο, φέρνει τα πάνω κάτω.

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Η Κυβέλη αμφιβάλλει πια για την ειλικρίνεια του Ρήγα, ενώ και όλοι οι υπόλοιποι τον θεωρούν ύποπτο. Η Θεώνη και ο Χαραλάμπης υπόσχονται στη Φρίντα να μην πουν σε κανέναν ότι βρίσκεται στην Κηφισιά, αλλά η τύχη φέρνει την Αλίκη στον μαχαλά και πέφτει σοκαρισμένη πάνω στη φίλη της…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Σοφία αναγκάζει τον Αλέξανδρο να εκβιάσει τον Γαληνό για να καταφέρουν να φύγουν για πάντα από το ξενοδοχείο, ενώ η Ελένη εξομολογείται στον Βλάσση ότι είναι ερωτευμένη μαζί του.

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Ο Άρης και η Θάλεια, θέλοντας να βοηθήσουν την έρευνα της αστυνομίας, ψάχνουν κρυφά την ντουλάπα του Ρήγα και η έρευνά τους φέρνει αποτέλεσμα…

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