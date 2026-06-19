«Grand Hotel» - Δευτέρα 22 έως Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 21:00.

Όσα θα δούμε τη νέα εβδομάδα στο «Grand Hotel».

Δευτέρα 22 Ιουνίου – Επεισόδιο 131

Η Αλίκη και ο Πέτρος ετοιμάζουν ένα ξεχωριστό δείπνο για να γιορτάσουν τον επερχόμενο γάμο τους, όμως η απουσία της Φρίντας βαραίνει την Αλίκη.

Αποφασισμένη να τη δει ξανά δίπλα της, προσπαθεί να την πείσει να αλλάξει γνώμη και να παρευρεθεί στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της.

Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος πιστεύει πως ο Ιορδάνης αξίζει ακόμα μία ευκαιρία και, παρά τις αντιρρήσεις της Αλίκης, δείχνει αποφασισμένος να αναλάβει δράση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Άρης και η Θάλεια ψάχνουν κρυφά τη ντουλάπα του Ρήγα και το αποτέλεσμα μοιάζει να τους δικαιώνει, αφού ένα ζευγάρι λερωμένα παπούτσια τον τοποθετεί αδιαμφισβήτητα στην καλύβα όπου δολοφονήθηκαν ο Χατζημήτρος και η Μελίνα.

Η Κυβέλη ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό του Ρήγα και η σχέση τους περνά σοβαρή κρίση, καθώς νιώθει προδομένη από τα ψέματα και τη στάση του. Την ίδια στιγμή, ο Ρήγας προσπαθεί να τη μεταπείσει και να σώσει τη σχέση τους, φοβούμενος πως κινδυνεύει να τη χάσει οριστικά…

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Τρίτη 23 Ιουνίου – Επεισόδιο 132

Η Αλίκη ετοιμάζεται ευτυχισμένη για τον γάμο της με τον Πέτρο. Ο Βλάσσης συλλαμβάνεται για την δολοφονία που έγινε στο μαγαζί του και η Ελένη παρακαλεί τον αστυνόμο να τον αφήσει, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος.

Η Φρίντα επιστρέφει στο ξενοδοχείο για να είναι κοντά στην Αλίκη… και ο Ιορδάνης κάνει τα πάντα για να την κερδίσει ξανά και να δώσει μια ευκαιρία ακόμη στη σχέση τους.

Η απόφασή της, όμως, να αναλάβει την υπεράσπιση του Βλάσση, δυσκολεύει τα πράγματα. Στο σπίτι του Χαραλάμπη, ενώ ο Πέτρος ετοιμάζεται για τον γάμο, έρχεται και ο Άρης, εμφανώς αμήχανος, ελπίζοντας ότι θα τον δεχτεί δίπλα του ο φίλος του.

Η Κυβέλη με τον Ρήγα παίρνουν την απόφαση να φύγουν από το ξενοδοχείο, την ίδια ώρα που η Τασία ανακαλύπτει, τυχαία, ένα στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στον φόνο της Μελίνας και του Χατζημήτρου.

Η αναπάντεχη μαρτυρία του Ιάσονα σχετικά με την ενοχή της Σοφίας στην δολοφονία της βαρόνης, ανατρέπει τα πάντα και φέρνει τη Σοφία αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη...

Τετάρτη 24 Ιουνίου – Επεισόδιο 133

Η σύλληψη της Σοφίας επισκιάζει την ευτυχία της Αλίκης, η οποία καταρρέει, ενώ πηγαίνει να παντρευτεί. Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος την περιμένει ανήσυχος στην εκκλησία.

Η Κυβέλη μαθαίνει σοκαρισμένη για την προφυλάκιση της Σοφίας και κάνει τα πάντα για να την στηρίξει.

Ο Άρης ερευνά τον φάκελο του τραπεζικού λογαριασμού του Χατζημήτρου και δίνει στον αστυνόμο Κομνηνό κρίσιμα στοιχεία που ενοχοποιούν τον Ρήγα.

Ο αστυνόμος παίρνει τον φάκελο στα χέρια του και σε μια από τις σελίδες που βρίσκονται μέσα σε αυτόν, ανακαλύπτει εκείνο το στοιχείο που θα τον οδηγήσει όχι μόνο στην αλήθεια, αλλά και στη σύλληψη του δολοφόνου…