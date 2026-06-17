Τρία επεισόδιο έχουν μείνει μέχρι το μεγάλο φινάλε του «Άγιου Έρωτα».

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο πατέρας Νικόλαος που τόσο έχει αγαπήσει το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον «Άγιο έρωτα», ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Μίλησε για την επιτυχία της σειράς, το ρόλο του, τις σχέσεις με τους συναδέλφους, για την πίστη στο Θεό.

Όπως θα πει στην αρχή της κουβέντας, στα τελευταία γυρίσματα υπήρχε πολλή συγκίνηση ήταν πολύωρα και εξαντλητικά και δεν υπήρχαν αντιστάσεις «αλλά εκεί καμιά φορά προκύπτουν οι πιο ωραίες ερμηνείες, δεν υπάρχει πολλή σκέψη».

Για να δεχθεί ένα ρόλο θα πρέπει να τον πιστέψει, και πίστεψε στον πατέρα Νικόλαο. «Χρησιμοποίησα σαν καμουφλάζ τη σχέση του με τη Χλόη, άλλα πράγματα ήταν το κίνητρό μου για να κάνω αυτόν τον ρόλο. Η πάλη καλού και κακού. Εγώ εκπροσωπώ έναν άνθρωπο του Θεού που ψάχνει το φως και από την άλλη ο Δημήτρης Παπανικολάου εκπροσωπούσε τη σκοτεινή πλευρά. Η πάλη ενός ανθρώπου είτε το 1960 είτε το 2026 για να σταθεί σε αυτή την κοινωνική ζούγκλα με ισορροπία αναζητώντας ένα φως, μια πίστη σε κάποιες αξίες και κυρίως στους ανθρώπους. Ο πατέρας Νικόλαος έψαχνε τον Θεό στους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγε στη Στέρνα, για να καταλάβει πώς ένας άνθρωπος μπορεί να βίασε ένα παιδί και να το οδήγησε στην αυτοκτονία. Είναι οντολογικό το θέμα για τον ήρωα που υποδύθηκα, γιατί αν δεν μπορούσα να το κατανοήσω, πώς θα τον συγχωρούσα για να είμαι ιερέας;»

Θα υπάρξει θεία δίκη για τον Μαρκόπουλο;

«Τι σημαίνει θεία δίκη; Για τον καθένα είναι πολύ ξεχωριστό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από αυτό που θα υποστεί, απλώς δεν θα έχει τη μορφή που μπορεί να περιμένει κάποιος. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, που θα μπορούσε να την είχε γράψει ο Σαίξπηρ. Γίνεται μια συνάντηση αυτών των δύο δυνάμεων του καλού και του κακού. Η έννοια της τιμωρίας είναι ολοφάνερη, αλλά αυτή η τιμωρία μπορεί να μην είναι με αίματα και σκοτωμούς, αλλά με έναν πολύ πιο ποιητικό και πιο βασανιστικό τρόπο. Και θα έρθει αυτή η κάθαρση για τον Νικόλαο και η τιμωρία για τον Μαρκόπουλο».

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Βλέπουμε στα τελευταία επεισόδια τον Νικόλαο να θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό και όχι απλά να τιμωρηθεί, «ήταν άνθρωπος του Θεού αλλά δεν παύει να είναι άνθρωπος, πόσα να αντέξει. Το να κριθεί ένοχος στη δίκη δεν θα είναι αρκετό για τον Νικόλαο. Στη δίκη θα μπει ο Νικόλαος με ένα μαχαίρι το οποίο κατά κάποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσει και θα ξαφνιαστούν όλοι».

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Παρότι ο Νικόλαος έχει το φόβο ότι η σχέση του με τη Χλόη θα διαταραχθεί όταν της λέει ότι τον θέλει νεκρό,«είναι μια εξομολόγηση, της λέω δεν αντέχω, δεν πιστεύω σε ένα φαιδρό σύστημα δικαιοσύνης που θα τον αφήσει κάποια στιγμή ελεύθερο, οπότε θέλω να πάρω τον νόμο στα χέρια μου».

Τι ξεχώρισε και αγάπησε στον ήρωά του;

«Την πίστη στον άνθρωπο. Σαν Δημήτρης πιστεύω ότι αν δεν πιστεύεις στον άνθρωπο, δεν μπορείς να λες ότι πιστεύεις στο Θεό. Θεωρητικά είμαστε προέκταση, παιδιά του Θεού, κάθε άνθρωπος έχει ένα στοιχείο μέσα του, φρόντισε να τον βοηθήσεις να το βγάλει στην επιφάνεια».

«Ήταν μια δουλειά που δεν έχω ξαναπεράσει έτσι, με όλους τους συντελεστές… είχα την τύχη η Μαρίνα Ψάλτη να κάνει τη μητέρα μου και ο Στέλιος Μάινας τον πατέρα μου. Όλοι σεβόμασταν ο ένας τον άλλον, μας ένωνε η δουλειά και η πίστη μας για αυτό που κάναμε», τονίζει για τα δυο χρόνια αυτής της συνεργασίας.

Για τη σχέση του με το Θεό θα πει ότι πιστεύει πάρα πολύ και μέσα από την εκκλησία έχει μάθει να συνδέεται με το θείο.

Τέλος, δηλώνει ότι θέλει να πάρει μια απόσταση από την τηλεόραση για να αποσυμπιεστεί και να αφομοιώσει ό,τι έχει συμβεί, αλλά από τον Οκτώβριο θα συνεργαστεί με τον Γιώργο Κιμούλη στην παράσταση «Κόκκινο».