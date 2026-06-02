Στη χειραποσκευή βρήκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ το αδήλωτο μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» έναν Έλληνα που μόλις είχε φτάσει από το Ντουμπάι με 500.000 ευρώ, χωρίς να τα δηλώσει.

Το μισό εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου, λίγο πριν από την έξοδο επιβατών από την αίθουσα αφίξεων εκτός ζώνης Σένγκεν του αεροδρομίου.

Κατά τον έλεγχο της χειραποσκευής Έλληνα επιβάτη, ο οποίος προερχόταν από το Ντουμπάι, εντοπίστηκαν 500.000 ευρώ, σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, δεν είχε προηγηθεί η προβλεπόμενη ηλεκτρονική ή χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθεσίμων, όπως ορίζεται από την σχετική νομοθεσία.

Το χρηματικό ποσό δεσμεύθηκε και κινήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. Οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση.