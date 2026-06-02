Με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Νάσο Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ιδιαίτερη θλίψη για την απώλεια του Νάσου Αθανασίου, συλλυπώντας θερμά την οικογένειά του και τους οικείους του. Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 2 Ιουνίου.

Η ανακίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών.

Ο Νάσος Αθανασίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών, όμως ήταν η δημοσιογραφία που τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Ξεκίνησε να εργάζεται στην ΕΡΤ το 1974, ενώ συμμετείχε στις αξέχαστες ενημερωτικές εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης «Κάθε Μεσημέρι» και «Τρεις στον αέρα». Με την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης, εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Τ/Σ «Mega Channel» και τον Ρ/Σ «FLASH 9,61». Εργάσθηκε, επίσης, στις εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΕΘΝΟΣ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και στα περιοδικά «ΕΝΑ» και «ΕΙΚΟΝΕΣ».

Από το 2012 έως και το 2023 διετέλεσε Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Νάσος Αθανασίου διέγραψε μια λαμπρή διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία. Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής, υπήρξε δημοσιογράφος που αναδείκνυε τα προβλήματα της καθημερινότητας με συνέπεια και επιμονή. Μακριά από λαϊκισμούς, ασκούσε έντιμη και ουσιαστική κριτική μέσα από τις εκπομπές και τα γραπτά του. Αφοσιωμένος στο έργο του - παρά τη δημόσια προβολή που είχε ως πρόσωπο αναφοράς- υπήρξε σεμνός, ταπεινός όσο κανένας και ειλικρινά συναδελφικός, χωρίς καμία έπαρση ή σνομπισμό. Τίμησε με την παρουσία του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και στάθηκε πάντοτε δίπλα στην Ένωση και τους συναδέλφους.

Το Δ.Σ. της Ενώσεως με σεβασμό αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο και συλλυπείται τη σύζυγό του Εύη και τα παιδιά του Τίμο και Ελένη.

Τα στοιχεία κηδείας του Νάσου Αθανασίου θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση».