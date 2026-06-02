Η Δάφνη Καραβοκύρη, μίλησε για το πρόωρο τέλος της εκπομπής «Real View».

Την Παρασκευή 29 Μαΐου, η εκπομπή «Real View» του ΟΡΕΝ, ολοκληρώθηκε πρόωρα λίγο πριν από το τέλος της φετινής σεζόν, με τις τέσσερις οικοδέσποινες να ενημερώνονται σχετικά το προηγούμενο βράδυ.

Η Δάφνη Καραβοκύρη, που έδωσε το δικό της στίγμα στο πρότζεκτ, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για τη συνθήκη.

Όπως εξήγησε η είδηση έφτασε σε εκείνη την στιγμή που γιόρταζε με φίλους για τα γενέθλιά της.

«Δύσκολο, πολύ εποικοδομητικό, μεγάλο σχολείο, μεγάλη ευκαιρία», ανέφερε αρχικά μιλώντας για την εκπομπή.

Σε ό,τι αφορά το πρόωρο τέλος και την ενημέρωση που έλαβε βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου, σχετικά με την εκπομπή, δήλωσε: «Από την αρχή αυτής της εκπομπής, ακούγαμε συνέχεια ότι θα κοπεί και επειδή είναι αρένα η τηλεόραση, ζούσα με αυτόν τον φόβο από την πρώτη στιγμή. Να που τελικά ήρθε αυτή Πέμπτη 28 Μαΐου, που εγώ ήμουν έξω με παρέα για τα γενέθλιά μου και βλέπω να χτυπάει το γκρουπ που έχουμε με την ομάδα της εκπομπής. Και λέω δεν θα το σηκώσω. Τελικά ήταν το τηλεφώνημα που μας έλεγε ότι αύριο η εκπομπή ολοκληρώνεται. Μεγάλη αμφιθυμία να είσαι έξω για τα γενέθλιά σου και να μαθαίνεις ότι μια μεγάλη σου καψούρα ολοκληρώνεται πριν την ώρα του».

Και συνέχισε: «Δεν μπορώ να πω ότι κόπηκε γιατί ολοκληρώθηκε. Δεν μπορώ να πω ότι κόπηκε. Ναι ήταν βίαιος ο τρόπος, αλλά σε όλες τις δουλειές και τις συνθήκες της ζωής μας, τα πράγματα δεν είναι πάντα στρογγυλεμένα».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η Δάφνη Καραβοκύρη, δήλωσε ότι θα την ενδιέφερε να συνεχίσει την τηλεόραση, ενώ μάλιστα έχει ήδη πραγματοποιήσει κάποιες συζητήσεις.

