Η κρίση προσιτής στέγασης εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με επιπτώσεις που εκτείνονται πέρα από την αγορά ακινήτων και επηρεάζουν την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τις δημογραφικές εξελίξεις. Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ομιλία του στο Dubrovnik Economic Conference που πραγματοποιήθηκε στην Κροατία.

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η οικονομική προσιτότητα της στέγασης αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Αναφερόμενος στην ελληνική αγορά κατοικίας, επισήμανε ότι τόσο οι τιμές των ακινήτων όσο και τα ενοίκια έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε αυξημένη επιβάρυνση των νοικοκυριών. Όπως σημείωσε, το κόστος στέγασης στην Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωζώνη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει χαμηλότερη σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα, την ώρα που η ζήτηση ενισχύεται από την αύξηση των εισοδημάτων, τις ξένες επενδύσεις και τη δυναμική του τουρισμού.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέφερε ότι η στεγαστική κρίση δεν συνιστά μόνο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και σοβαρό μακροοικονομικό κίνδυνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία επηρεάζει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, περιορίζει την παραγωγικότητα και επιβαρύνει τις ήδη αρνητικές δημογραφικές τάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης μακροπροληπτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων και των αγοραστών πρώτης κατοικίας στη στέγη, περιορίζοντας παράλληλα φαινόμενα κερδοσκοπικής ζήτησης στην αγορά ακινήτων.

Ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας ξεκαθάρισε ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν από μόνες τους να επιλύσουν το στεγαστικό πρόβλημα. Όπως υπογράμμισε, η ουσιαστική αντιμετώπιση της κρίσης προϋποθέτει την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, την επιτάχυνση και βελτίωση των πολεοδομικών διαδικασιών, καθώς και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του υφιστάμενου στεγαστικού αποθέματος.

