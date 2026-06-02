Ο Γάλλος πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο του προπονητή της Εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Δύο ημέρες μετά την υποδοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Παρί Σεν Ζερμέν στο Ελιζέ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπριζίτ επισκέφθηκε σήμερα την ποδοσφαιρική ομάδα της Εθνικής Γαλλίας η οποία βρίσκεται στην τελική φάση της προετοιμασίας της, στο Κλερφοντέν, για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου στις 16 Ιουνίου θα δώσει τον πρώτο της αγώνα αντιμετωπίζοντας τη Σενεγάλη.

Ο Γάλλος πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο του προπονητή της Εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ, λέγοντας ότι «ήξερε πώς να κάνει τα όνειρα νίκες και προτίμησε τις επιτυχίες από τις ελπίδες, ενσαρκώνοντας έτσι το πνεύμα των Γάλλων που δεν εγκαταλείπουν ποτέ». Το προεδρικό ζεύγος υποδέχτηκαν στην είσοδο των εγκαταστάσεων όπου προετοιμάζεται η ποδοσφαιρική ομάδα ο προπονητής και ο αρχηγός της Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος πρόεδρος συνομίλησε με όλους τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γαλλίας ενώ συναντήθηκε επίσης και με τα μέλη της γυναικείας εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από AΠΕ-ΜΠΕ