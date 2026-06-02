Υπέρ της αρχειοθέτησης της δικογραφίας σε βάρος των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου τάσσεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Την τελική απόφαση θα πάρει η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας.

Τον δρόμο για το αρχείο παίρνει, όπως όλα δείχνουν, η δικογραφία των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις τυχόν ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έκρινε πως η υπόθεση πρέπει να μπει στο αρχείο, αλλά η επικύρωση ή μη της αρχειοθέτησης ανήκει στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας.

«Δεν προκύπτουν ενδείξεις αξιοποίνων πράξεων»

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών πάντως, μετά την προκαταρκτική εξέταση που διενήργησε, έκρινε πως δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για κανέναν από τους δύο βουλευτές που ελέγχθηκαν. Για τον λόγο αυτό, κατέληξε πως η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο τόσο ως προς τον βουλευτή Λέσβου Χαρ. Αθανασίου και τον βουλευτή Σερρών Τάσο Χατζηβασιλείου όσο και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημ. Μελά, που φέρεται ως φυσικός αυτουργός της παράβασης καθήκοντος.

Μετά την άρση της ασυλίας τους από το Κοινοβούλιο, οι δύο βουλευτές κλήθηκαν και έδωσαν έγγραφες εξηγήσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, που ανέλαβε την έρευνα, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και οι δύο αρνήθηκαν πως έχουν διαπράξει κάποια παράνομη ενέργεια, λέγοντας πως ουδέποτε παρενέβησαν, μεταφέροντας αιτήματα παραγωγών-ψηφοφόρων τους με σκοπό την είσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως αναφέρει η δικογραφία.

Ο κ. Αθανασίου έχει εξάλλου υποστηρίξει δημόσια πως αυτό που είχε ζητήσει από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν να διορθώσει τη μειωμένη μοριοδότηση μιας αγρότισσας, που έγινε από αμέλεια εκείνου που συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα του προγράμματος σε λάθος κατηγορία.

«Η διόρθωση δεν κατέστη δυνατόν να γίνει, διότι στο μεταξύ είχε κλείσει το σχετικό πρόγραμμα. Δεν ζήτησα από τον πρόεδρο να προβεί σε παράνομη πράξη, αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία. Συνεπώς, διερωτώμαι ποια παράβαση έκανε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ποια είναι η ηθική μου αυτουργία σε μια ανύπαρκτη παράβαση», έχει δηλώσει ο κ. Αθανασίου, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε τέτοιου είδους επικοινωνίες. «Και δηλώνω κατηγορηματικά ότι αυτό θα συνεχίσω να κάνω και αύριο και μεθαύριο και συνεχώς, όσο υπηρετώ, με υπευθυνότητα και συνέπεια, αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του, όταν απαιτείται να διορθώνονται λάθη από αβλεψίες ή αμέλειες αρμοδίων οργάνων», τονίζει σε δηλώσεις του ο βουλευτής της ΝΔ.