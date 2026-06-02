Σημαντική επιβράδυνση κατέγραψε η τραπεζική χρηματοδότηση τον Απρίλιο του 2026, καθώς η καθαρή ροή δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα γύρισε σε αρνητικό έδαφος, αποτυπώνοντας την υποχώρηση της πιστωτικής επέκτασης μετά την ισχυρή επίδοση του Μαρτίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνολική καθαρή ροή τραπεζικής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στα -1,081 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3,533 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η εικόνα ήταν ακόμη πιο έντονη στον ιδιωτικό τομέα, όπου η καθαρή ροή χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στα -1,216 δισ. ευρώ, από +2,409 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνθηκε στο 6,8%, από 7,7% τον προηγούμενο μήνα.

Το μεγαλύτερο μέρος της υποχώρησης προήλθε από τις επιχειρήσεις. Η καθαρή ροή τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον επιχειρηματικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1,15 δισ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 2,226 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής περιορίστηκε στο 8,8% από 10,1%. Ειδικότερα, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εμφάνισαν αρνητική καθαρή ροή 731 εκατ. ευρώ, όταν τον προηγούμενο μήνα είχαν καταγράψει θετική ροή 2,158 δισ. ευρώ.

Αρνητική ήταν και η εικόνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις, με την καθαρή ροή χρηματοδότησης να διαμορφώνεται στα -54 εκατ. ευρώ, έναντι +48 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο. Αντίστοιχα, οι ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κατέγραψαν αρνητική καθαρή ροή 13 εκατ. ευρώ, από θετική 134 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στον αντίποδα, η χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης παρέμεινε θετική, αν και σημαντικά χαμηλότερη, στα 135 εκατ. ευρώ, έναντι 1,124 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.

Μικρή υποχώρηση παρουσίασαν και οι συνολικές καταθέσεις στην εγχώρια οικονομία, καθώς η καθαρή ροή διαμορφώθηκε στα -34 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης 2,474 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 209,58 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στις καταθέσεις διαφοροποιήθηκε σημαντικά μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Οι επιχειρηματικές καταθέσεις υποχώρησαν κατά 935 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, αντιστρέφοντας την αύξηση των 2,453 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο. Αντίθετα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 869 εκατ. ευρώ, ανακτώντας το χαμένο έδαφος του προηγούμενου μήνα, όταν είχαν μειωθεί κατά 374 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές καταθέσεις των νοικοκυριών ανήλθαν στα 154,67 δισ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησής τους να επιταχύνεται στο 4,1% από 3,8% τον Μάρτιο. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ενίσχυση της αποταμίευσης των νοικοκυριών, την ώρα που οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές τόσο στη λήψη νέων δανείων όσο και στη διατήρηση υψηλών καταθετικών υπολοίπων.

