Μία εύλογη απορία γεννάται από τον ακραίο κυνισμό με τον οποίον ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για το θέμα των χρεών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες, το οποίο αθροιστικά ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης ο κ. Γεωργιάδης καλεσμένος στο Action24 ισχυρίστηκε πως «τα χρέη των κομμάτων στις τράπεζες έχουν μπει στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια» και πως «για τις τράπεζες δεν είναι πια ζημιά αυτά τα δάνεια. Τα έχουμε εξοφλήσει από τις ανακεφαλαιοποιήσεις».

Με λίγα λόγια ο κ. Γεωργιάδης είπε πως τα χρέη 530 εκατ. της ΝΔ τα αποπλήρωσαν οι φορολογούμενοι πολίτες με τις ανακεφαλαιοποιήσεις που αναγκάστηκαν να πληρώσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης για να σώσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τα σωρευμένα κόκκινα δάνεια.

Με την ίδια λογική βέβαια, αναρωτιέται κανείς, γιατί οι ίδιες ανακεφαλαιοποιήσεις δεν αποπλήρωσαν τα κόκκινα δάνεια εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά οδήγησαν σε μαζικές εκποιήσεις, κατασχέσεις, πτωχεύσεις και πλειστηριασμούς;

Επίσης εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, ποιος και με ποια κριτήρια είναι αυτός που έχει ορίσει ποια χρέη «ξεπληρώθηκαν» με τις ανακεφαλαιοποιήσεις - εν προκειμένω της ΝΔ σύμφωνα με την ανάγνωση Γεωργιάδη - και ποια συνεχίζουν να βαραίνουν ακόμα και σήμερα τους δανειολήπτες;

Κάθε απάντηση ευπρόσδεκτη...

Ν.Α.