Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των υβριδικών αυτοκινήτων και στη διαδικασία εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Οι νέες διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την αγορά αυτοκινήτου, περιορίζοντας τα φορολογικά κίνητρα για τα υβριδικά μοντέλα και ενισχύοντας τον έλεγχο στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταχειρισμένων οχημάτων.

Με το άρθρο 9 αλλάζει το καθεστώς απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται ενιαία απαλλαγή 50% επί του τέλους ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, ανεξαρτήτως των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Μέχρι σήμερα, το ισχύον πλαίσιο προέβλεπε απαλλαγή κατά 50% για τα υβριδικά οχήματα με εκπομπές άνω των 50 γραμμαρίων CO₂ ανά χιλιόμετρο, ενώ για τα οχήματα με εκπομπές έως 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο η απαλλαγή ανερχόταν στο 75%. Με τη νέα ρύθμιση καταργείται η διαφοροποίηση με βάση τους ρύπους, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη φορολογική επιβάρυνση για πολλά υβριδικά χαμηλών εκπομπών, τα οποία έως σήμερα επωφελούνταν από το ευνοϊκότερο καθεστώς.

Προκειμένου να αποφευχθούν αιφνιδιασμοί για εισαγωγείς, εμπόρους και καταναλωτές, προβλέπεται μεταβατική περίοδος για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων. Ειδικότερα, υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026 και εμφανίζουν εκπομπές CO₂ έως 75 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης.

Αμετάβλητο παραμένει το καθεστώς για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα οχήματα κυψελών υδρογόνου μηδενικών εκπομπών, τα οποία εξακολουθούν να απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος ταξινόμησης.

Παράλληλα, το άρθρο 10 εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τις εισαγωγές μεταχειρισμένων οχημάτων από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, η συνολική τιμολογιακή αξία των μεταχειρισμένων οχημάτων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ θα πρέπει να εξοφλείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής προς τον προμηθευτή του άλλου κράτους-μέλους, μέσω πιστωτικού ιδρύματος που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η εξόφληση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή της ειδικής δήλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, ενισχύοντας τη διαφάνεια των συναλλαγών και τον έλεγχο της πραγματικής αξίας των εισαγόμενων οχημάτων.

Ταυτόχρονα, παρέχεται στις τελωνειακές αρχές η δυνατότητα να προσδιορίζουν την κανονική αξία ενός μεταχειρισμένου οχήματος για τον υπολογισμό του ΦΠΑ, σε περιπτώσεις όπου από τον έλεγχο προκύπτει ότι η δηλωθείσα φορολογητέα αξία δεν ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Η ρύθμιση στοχεύει στην αντιμετώπιση φαινομένων υποτιμολόγησης και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης στην αγορά εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Οι αλλαγές εκτιμάται ότι θα έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στις τιμές αρκετών υβριδικών μοντέλων όσο και στη λειτουργία της αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς περιορίζονται τα φορολογικά οφέλη για τα υβριδικά αυτοκίνητα και ενισχύεται το πλαίσιο ελέγχου των εισαγωγών.