Οι επιδόσεις των υποψηφίων σε Αρχαία και Μαθηματικά θα αποδειχθούν καθοριστικές για την τελική τους βαθμολογία και τα μόρια που θα συγκεντρώσουν.

Επιστροφή στα εξεταστικά κέντρα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος καθώς αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, συνεχίζονται οι Πανελλήνιες 2026 με τα μαθήματα προσανατολισμού να βρίσκονται στο επίκεντρο της εξέτασης. Οι μαθητές θα διαγωνιστούν στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, καθώς και στη Βιολογία για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας.

Τα Αρχαία Ελληνικά παραμένουν διαχρονικά ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των Πανελληνίων σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή Στράτο Στρατηγάκη, με τις άριστες επιδόσεις να είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Ενδεικτικά, μόλις 76 υποψήφιοι κατάφεραν να ξεπεράσουν το 19 το 2025, γεγονός που αποτυπώνει τη δυσκολία του μαθήματος στο ανώτατο επίπεδο βαθμολογίας. Η επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων προϋποθέτει ουσιαστική γνώση όλων των προηγούμενων ετών και σταθερή, συστηματική προετοιμασία σε βάθος χρόνου. Ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις παρατηρούνται κυρίως στην κατανόηση της γλώσσας, στη μετάφραση και στη συντακτική ανάλυση του αδίδακτου κειμένου, όπου ακόμη και μικρές αδυναμίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη βαθμολογία. Έτσι, η αριστεία στο μάθημα αυτό παραμένει στόχος που επιτυγχάνεται από πολύ περιορισμένο αριθμό υποψηφίων κάθε χρονιά.

Όπως σχολίασε ο κ. Στρατηγάκης «Τα Αρχαία Ελληνικά αποτελεί το δυσκολότερο μάθημα για να αριστεύσει ένας υποψήφιος. Μόλις 76 υποψήφιοι έγραψαν πάνω από 19 το 2025. Απαιτούνται γνώσεις όλων των προηγούμενων ετών, απαιτείται, δηλαδή, σταθερό διάβασμα από μικρή ηλικία για να αριστεύσει κάποιος στο μάθημα.»

Αντίστοιχα, στα Μαθηματικά και ειδικά στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο οι επιδόσεις χαρακτηρίζονται σταθερά χαμηλές. Το 2025, το 73,68% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ το 2024 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 72,94%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια επαναλαμβανόμενη εικόνα δυσκολίας για τη μεγάλη πλειονότητα των μαθητών του συγκεκριμένου πεδίου. Ειδικότερα σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Στρατηγάκη «Στα Μαθηματικά έχουμε, κάθε χρόνο, καταστροφή. Το 2025 το 73,68% έγραψε κάτω από 10 και το 2024 το ποσοστό ήταν 72,94%. Αυτό δείχνει τη διαφορά της ποιότητας των μαθητών με το 2ο Πεδίο, διότι εκεί το ποσοστό κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά ήταν 30,34% και 29,39% το 2024. Πρόκειται για εξέταση στην ίδια ύλη και τα ίδια θέματα.»

Ενώ στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη «στα Μαθηματικά είχαμε μικρή αύξηση των γραπτών κάτω από τη βάση και μεγάλη αύξηση των γραπτών πάνω από 18· από 11,41% πήγε στο 16,64%, γεγονός που ανέβασε και τον μέσο όρο του μαθήματος από 12,17 σε 12,52. Αυτό μας δείχνει ότι τα δύσκολα θέματα που είναι το 3ο και το 4ο δεν ήταν τόσο δύσκολα όσο τα προηγούμενα χρόνια.»