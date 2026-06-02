«Λογικό δεν είναι να υπάρχει μια αναδιάταξη όταν ιδρύθηκαν δύο κόμματα πριν από μία βδομάδα και τα οποία κόμματα είχαν προαναγγελθεί και διαφημιστεί επί εννιά μήνες;» απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στο ΕΡΤnews Radio για τη θέση του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.

«Ξέρετε ότι πάντα, όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων, και ειδικά από πολύ γνωστά πρόσωπα, έχουμε προσωρινά μια αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Έχουμε δει και κόμματα που ιδρύθηκαν, στα γκάλοπ σάρωναν και τελικά δεν κατέβηκαν καν στις εκλογές.

Εδώ, βρισκόμαστε μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση ίδρυσης δύο κομμάτων. Δύο κόμματα των οποίων την ίδρυση συζητάμε ως πρώτο θέμα από τον Σεπτέμβρη. Από τον Σεπτέμβρη υπάρχουν μετρήσεις δυνητικής επιρροής δύο κομμάτων. Δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ δεν ξέρω άλλη χώρα που να έχει γίνει αυτό επί εννιά μήνες, να μετριέται δυνητική επιρροή δύο κομμάτων που δεν έχουν ιδρυθεί, άρα θεωρώ ότι αυτό είναι εύλογο.

Η κριτική η δική μας δεν είναι συλλήβδην στις δημοσκοπήσεις. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί την ίδια μέρα μια δημοσκόπηση να δείχνει μία, μισή μονάδα, η άλλη οκτώ μονάδες. Εσείς λέτε ότι είναι λογικό αυτό; Είναι στατιστικό λάθος;

Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας. Με προβληματίζει το ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα. Και έχω μια εντύπωση, στον κόσμο την ακούω, δεν την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος; Αν βγει μια δημοσκόπηση και πει οκτώ μονάδες ενώ δεν ισχύει αυτό, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Σταματάω εδώ για τις δημοσκοπήσεις. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Δηλώσεις Δούκα

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του κ. Δούκα σχετικά με μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε «το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ καθαρή θέση. Εμείς μιλάμε για τα θέματα της οικονομίας με αξιοπιστία, συνέπεια και σχέδιο. Οι εκλογές θα κριθούν προγραμματικά. Ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση την τσέπη του. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια και σταθερότητα, και αλλαγές όμως. Όχι ασφάλεια και σταθερότητα στο να μην μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ ή στο να μην μπορώ να βάλω βενζίνη ή στο να μην μπορώ να νοικιάσω σπίτι. Ασφάλεια και σταθερότητα για όλους. Όχι για λίγους και σανό στους πολλούς. Άρα, εδώ έχουμε δύο προγράμματα. Την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης, πλειστηριασμοί, καθηλωμένη αγοραστική δύναμη, προβολές μειωμένης ανάπτυξης, αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ταμεία, μεγάλη στεγαστική και δημογραφική κρίση, και από την άλλη το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Κοινωνικές κατοικίες, ΕΚΑΣ, μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, μείωση φορολογίας μισθωτών, 13ος μισθός, αναστολή πλειστηριασμών μέσω προγράμματος προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτά θα συγκρουστούν».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του κ. Δούκα και το γιατί δεν έχει υπάρξει απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, επισήμανε «είπαμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και νίκη και πρώτη θέση. Το είπα και εγώ χθες ξανά. Πώς έχει μείνει αναπάντητη; Δεν είμαστε οι ερμηνευτές του κ. Δούκα. Τον κ. Δούκα θα τον ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα χτες τον κ. Δούκα να κάνει μια ανάρτηση και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχος η πρώτη θέση, η νίκη του ΠΑΣΟΚ».

Απαντώντας στο ότι δημιουργείται ένα αίσθημα θολού πολιτικού μηνύματος, υπό την έννοια ότι η ψήφος κάποιου στο ΠΑΣΟΚ μπορεί τελικά να μετακυλήσει στον κ. Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε «όταν λέμε αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν τέτοιο πράμα; Πρώτα απ’ όλα, αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. του κ. Τσίπρα, πέραν του ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασίας, λέει ξεκάθαρα καμία, ούτε μετεκλογική συνεργασία. Άρα, είναι πολύ καθαρά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε.

Εδώ τι έχουμε; Εδώ μάλιστα, με την άρνηση γενικότερα εκ προοιμίου, εμείς δεν ξέρουμε τι θέση έχει το κόμμα αυτό, των μελλοντικών συνεργασιών, γίνεται αντιληπτό ότι το νέο κόμμα δεν το νοιάζει να φύγει η κυβέρνηση. Το νοιάζει απλά να πάρει μια θέση για τις εκλογές του ‘31, του ‘35, του ‘40. Δεν τους νοιάζει τίποτε άλλο. Εμάς μας νοιάζει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να έχουμε κυβέρνηση πολιτικής αλλαγής. Είναι σαφές πια από την τοποθέτηση όλων ότι αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το προσφέρει. Ότι το μόνο κόμμα το οποίο είναι πραγματικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και προγραμματικά και αξιακά, και αγωνίζεται για να φύγει, όχι για να μείνει η Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ καθαρό. Έτσι κι αλλιώς, δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι άλλο.

Ο κ. Δούκας, έτσι κι αλλιώς, είχε βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει στη διακήρυξη».

«Πολλά στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. ήταν πρώην τιμητές του πρωθυπουργού»

Σε σχέση με την κ. Κουφονικολάκου της ΕΛ.Α.Σ., η οποία εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ και στελέχη του αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσουκαλάς είπε «μου κάνει εντύπωση ότι το λέει αυτό η ΕΛ.Α.Σ., πολλά στελέχη της οποίας φαίνεται να ήταν πρώην τιμητές του πρωθυπουργού, δεν το καταλαβαίνω. Ο κ. Νυφούδης δεν είχε πάει στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, διαβάζω, σε ένα συνέδριο της ΟΝΝΕΔ στο Λονδίνο;

Νομίζω ότι, αν δούμε το πώς τοποθετούνται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του νέου κόμματος, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα τέτοιο. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ καθαρή θέση. Καμία συνεργασία. Ηθική και αξιακή απόσταση και πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία. Και εμείς έχουμε πάρει και συνεδριακή απόφαση. Ενώ στη διακήρυξη του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.

Ο συντάκτης του μανιφέστου του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. είχε κάνει ανάρτηση και είχε πει ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος η Δεξιά».

Δηλώσεις Ντίλιαν

Σε ό,τι αφορά το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, κ. Ντίλιαν, εκεί, ο κ. Τσουκαλάς έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

«Αφενός επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς, που στην ουσία αφήνει να εννοηθεί ότι πούλησε στην κυβέρνηση, λέει πουλώ σε κυβερνήσεις, δεν λέει ρητά, λέει δεν είμαστε μισθοφόροι, αλλά εμείς μόνο το πουλάμε. Πέραν αυτού, λέει και κάτι ακόμα. Λέει ότι, με λένε ένοχο, απαντά στον κ. Φλωρίδη, ενώ ακόμα εκκρεμεί το Εφετείο, στο οποίο μένει να προσκομίσω και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Είναι σαν να στέλνει ένα μήνυμα ότι ενδεχομένως έχει συμβάσεις, και αυτό που κατά τη γνώμη μου παρακολουθούμε είναι μια ζωντανή διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και κ. Ντίλιαν. Η κυβέρνηση έκανε το πρώτο βήμα, είπε, δεν θα γίνει εξεταστική, εδώ ο κ. Ντίλαν φαίνεται να της λέει ότι εγώ θα ερχόμουν με μεγάλη χαρά να απαντήσω, αλλά στην ουσία ο κ. Ντίλιαν λέει ότι πρέπει εντελώς να με καλύψετε, διαφορετικά θα αναγκαστώ να μιλήσω. […]

Δεν υπερασπίζομαι τον κ. Ντίλιαν. Ο κ. Ντίλιαν έπαιξε έναν ρόλο συγκεκριμένο. Σας λέω ότι έχουμε μια διαπραγμάτευση μεταξύ, απ’ ό,τι φαίνεται, κάποιων συνενόχων, να το πω διαφορετικά. Του κ. Ντίλιαν και κάποιων στους οποίους πούλησε. Εγώ δεν λέω ότι ο κ. Ντίλιαν είναι άγιος. Δεν είπα πουθενά αυτό. Ο κ. Ντίλιαν φαίνεται να πούλησε και καταδικάστηκε ότι πούλησε, δεν ξέρω αν ενήργησε ο ίδιος ή όχι, και ένα παράνομο λογισμικό υψηλής τεχνολογίας, πανάκριβο, το οποίο μπορούσε όχι μόνο με συμβατικά μέσα να παρακολουθήσει, αλλά με κάμερα, ηχεία».

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο αφορά συγκεκριμένα αδικήματα, αυτά που είναι στον πρώτο βαθμό. «Δεν αφορά άλλα. Τα υπόλοιπα αδικήματα τα έθαψε η κυβέρνηση με την άρνηση να γίνει εξεταστική και με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην αναβαθμιστεί η έρευνα. Το Εφετείο δεν θα έρθει να δει ούτε αν έγινε κατασκοπεία, ούτε ποιοι του έδιναν εντολές. Το Εφετείο έρχεται να αξιολογήσει αν πρέπει να παραμείνει η ποινή για την παράβαση απορρήτου πληροφοριών.

Ένα αδίκημα πολύ πιο μεσαίο από αυτά τα οποία φαίνεται να έχουν διαπραχθεί. Και ρωτάω και κλείνω. Πιστεύει κανένας Έλληνας ότι τέσσερις ιδιώτες ένα πρωί αποφάσισαν για δικό τους γούστο να παρακολουθούν υπουργούς;» είπε ο κ. Τσουκαλάς.