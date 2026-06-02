Καταγράφθηκε σήμερα το πρώτο τηλεοπτικό «τζαρτζάρισμα» ανάμεσα σε στελέχη της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ.

Τα προηγούμενα 24ωρα βλέπαμε στελέχη της ΕΛΑΣ σε τηλεοπτικές εκπομπές να αναπτύσσουν το πλαίσιο και τη στόχευση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα χωρίς να έχουν απέναντί τους εκπροσώπους άλλων κομμάτων. Ως κάτι νέο, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν «χώρο» να αναπτύξουν τις σκέψεις τους για το νέο αυτό εγχείρημα που αλλάζει το πολιτική σκηνικό, αλλά και για την επόμενη μέρα που προκαλεί άλλωστε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Πλέον φαίνεται ότι αυτό αλλάζει.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Άννα Παπαδόπούλου, βρέθηκε χθες στο Action24 έχοντας «απέναντι» της τη Σοφία Βούλτεψη από τη ΝΔ, το μέλος του ΠΣ του ΠΑΣΟΚ, Μάρα Κουκουδάκη και το μέλος της ΚΕ της ΚΚΕ, Θοδωρή Κωτσαντή.

Ο Γρηγόρης Θεοδώράκης βγήκε σήμερα στο Mega με «αντιπάλους» τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρη και τον Συντονιστή της Ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρη Καρχιμάκη, με τον οποίο είχε και ένα «τζαρτζάρισμα».

«Όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης», είπε κάποια στιγμή ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, με τον Λευτέρη Καρχιμάκη να τον διακόπτει, λέγοντας: «Παρακαλώ; Δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ανέντιμοι;». «Είπα ότι είναι ο πιο έντιμος», απάντησε το στέλεχος της ΕΛΑΣ. «Άρα οι άλλοι ήταν ανέντιμοι;», συνέχισε ο Λευτέρης Καρχιμάκης. «Δεν είπα αυτό, είμαι σαφής σε αυτό που είπα», είπε ο Γρηγόρης Θεοδωράκης για να συνεχίσει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ: «Όχι, δεν είναι σαφές. Ποια είναι τα στοιχεία ανεντιμότητας του Ανδρέα και του Γιώργου Παπανδρέου ή του Κώστα Σημίτη;». «Αφήστε με να συνεχίσω και θα σας απαντήσω», σημείωσε ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα χωρίς να δοθεί συνέχεια…

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 20:37'' του βίντεο:

