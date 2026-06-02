Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση Δούκα για τον προοδευτικό χώρο- Οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά μόλις ξεκινούν.

Δεν χωρά αμφιβολία πως ο δήμαρχος Αθηναίων τάραξε για μια ακόμα φορά τα λιμνάζοντα νερά της Χαριλάου Τρικούπη αλλά και του πολιτικού συστήματος με την πρότασή του για κοινή κάθοδο ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. (κόμμα Τσίπρα) σε τυχόν δεύτερες εκλογές και μάλιστα με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος με τις περισσότερες ψήφους (ΕΔΩ).

Έστω και αν κάτι τέτοιο στην πράξη δεν μπορεί το δεύτερο με το τρίτο κόμμα δεν δύνανται να αποφασίσουν συνεργασία μεταξύ πρώτων και τυχόν δεύτερων εκλογών για περισσότερους του ενός λόγου:

Πρώτον, με βάση τον εκλογικό νόμο δεν μπορούν να λάβουν το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται να δοθεί σε συνασπισμό κομμάτων. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας συνασπισμός κομμάτων ακόμα και να λάβει μεγαλύτερο ποσοστό από το επόμενο κόμμα δεν μπορεί να λάβει το bonus, το οποίο μάλιστα μπορεί να το λάβει το επόμενο κόμμα στην περίπτωση που ξεπεράσει το 25%!

Δεύτερον, ακόμα και να μην ίσχυε η συγκεκριμένη διάταξη του εκλογικού νόμου συνασπισμός κομμάτων δεν θα μπορούσε να συγκροτηθεί καθώς ο χρόνος που προβλέπει το Σύνταγμα για τις διερευνητικές εντολές και -σε περίπτωση αδιεξόδου- για την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα οικουμενικής κυβέρνησης είναι ελάχιστος. Πώς θα επιτευχθεί σε διάστημα ούτε δεκαπέντε ημερών (το πιθανότερο ούτε δέκα ημέρες καθώς τα τρία πρώτα κόμμα που θα λάβουν την εντολή δεν θα εξαντλήσουν το τριήμερο που δικαιούται το καθένα) συνεργασία και κοινή εκλογική κάθοδος

Τρίτον, ακόμα και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων αν υπήρξε συνεργασία δυο κομμάτων δεν θα μπορούσε να γίνει με αξιώσεις μέσα σε λίγες ημέρες. Ίσως μάλιστα τα προβλήματα που θα δημιουργούνταν να ήταν μεγαλύτερα από αυτά που θα επιχειρούσε να επιλύσει ένα κοινό ψηφοδέλτιο των δυο κομμάτων.

Και τέταρτον δεν είναι καθόλου σίγουρο πως το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου (ή τέταρτου) κόμματος θα ήταν μεγαλύτερο από αυτά που είχαν στις πρώτες κάλπες τα κόμματα που θα συνεργαζόταν στις δεύτερες εκλογές.

Στην πραγματικότητα εκείνο που θα συμβεί μετά τις πρώτες εκλογές είναι πως το δεύτερο κόμμα (εφόσον επιβεβαιωθούν οι μετρήσεις πως η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα) θα διεμβολίσει όχι απλώς το τρίτο κόμμα, αλλά και όλα τα όμορα κόμματα που θα ακολουθούν. Όσο πλησιέστερα της ΝΔ είναι μάλιστα της ΝΔ το δεύτερο κόμματα τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο διεμβολισμός των όμορων χώρων, καθώς θα γίνεται περισσότερο ρεαλιστικός ο στόχος της απομάκρυνσης της ΝΔ και του Κ. Μητσοτάκη από την κυβέρνηση.

Αυτή την εξέλιξη στην ουσία σηματοδοτεί και η παρέμβαση βόμβα του Χάρη Δούκα που τάραξε τα νερά στη Χαριλάου Τρικούπη και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Άλλωστε οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά μόλις ξεκινούν...