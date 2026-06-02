Στο Dnews δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που «έπεσαν» σήμερα στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ - Αναλυτικά τα φετινά ζητούμενα στην Άλγεβρα.

Στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) εξετάζονται σήμερα δεύτερη μέρα των Πανελληνίων 2026 για τα ΕΠΑΛ υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων. Όπως κάθε φορά η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας κατά την είσοδο των υποψηφίων στην αίθουσα εξέτασης απαγορεύονται: βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, ακουστικά, smart watches (έξυπνα ρολόγια), υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί πως δολιεύεται τις εξετάσεις.

Αν υποπέσει στην αντίληψη των επιτηρητών πως κάποιος/κάποια εξεταζόμενος/η, δολιεύεται τις εξετάσεις ή δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζομένους, αφαιρείται το τετράδιο από τον/την υποψήφιο/α, ενημερώνεται ο πρόεδρος της λυκειακής επιτροπής και μηδενιζεται το γραπτό του υποψηφίου.

Η κατοχή κινητού κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, έστω και απενεργοποιημένου, οδηγεί αυτόματα στον μηδενισμό του γραπτού.

Πανελλήνιες 2026: Ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας τα θέματα

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα σημερινά θέματα στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) ΕΠΑΛ λίγο μετά τις 10 το πρωί στην επίσημη σελίδα του και την ίδια ώρα τα δημοσιεύουμε στο Dnews.

Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Σχολιασμός ΟΕΦΕ για Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ Μαθηματικά: Βατά, χωρίς ασάφειας και διαβαθμισμένης δυσκολίας τα θέματα

Τα σημερινά θέματα στα Μαθηματικά των Επαγγελματικών Λυκείων κρίνονται βατά, χωρίς ασάφειες. Είχαν καλή κλιμάκωση δυσκολίας και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δε θα αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ειδικότερα:

Θέμα Α΄: Εξετάζει βασικές έννοιες θεωρίας

Θέμα Β΄: Θέμα ανάλυσης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες

Θέμα Γ΄: Θέμα που εξετάζει βασικές έννοιες στατιστικής

Θέμα Δ΄: Πρόβλημα ακροτάτων που εξετάζει την κατανόηση της μονοτονίας

συνάρτησης. Το ερώτημα Δ4 απαιτούσε καλή γνώση αλγεβρικών πράξεων.

Πανελλήνιες 2026: Οδηγός επιβίωσης μέσα στην αίθουσα – Οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Η επιτυχία στις Πανελλήνιες 2026 δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσο έχει διαβάσει ένας μαθητής, αλλά και από το πώς θα αξιοποιήσει τις γνώσεις του την ώρα της εξέτασης. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η προσεκτική ανάγνωση των θεμάτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάζουν αργά και με συγκέντρωση κάθε εκφώνηση, ώστε να κατανοήσουν πλήρως τι ακριβώς ζητείται. Συχνά, μικρές λεπτομέρειες ή λέξεις-κλειδιά μπορούν να αλλάξουν εντελώς το νόημα ενός ερωτήματος. Για τον λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση κάθε απάντησης είναι χρήσιμο να γίνεται μια δεύτερη ανάγνωση της εκφώνησης, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι έχει απαντηθεί ακριβώς το ζητούμενο.

Μια αποτελεσματική τακτική είναι να ξεκινά ο μαθητής από τα θέματα που γνωρίζει καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά αυτοπεποίθηση από τα πρώτα λεπτά της εξέτασης, εξασφαλίζει πολύτιμες μονάδες και μειώνει το αρχικό άγχος. Αντίθετα, η επιμονή από την αρχή σε ένα δύσκολο ερώτημα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρόνου και ψυχολογική πίεση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν και οι ερωτήσεις που φαίνονται εύκολες ή γνώριμες. Συχνά οι μαθητές βιάζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, θεωρώντας ότι γνωρίζουν ήδη την απάντηση, και παραβλέπουν σημαντικές λεπτομέρειες. Οι περισσότερες απρόσεκτες απώλειες μονάδων προέρχονται ακριβώς από ερωτήματα που αρχικά φαίνονταν απλά.

Αν κάποιο θέμα προκαλεί δυσκολία, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Είναι συνηθισμένο κατά τη διάρκεια της εξέτασης να μην έρχεται αμέσως η λύση ή η σωστή προσέγγιση. Σε πολλές περιπτώσεις, αφού ο μαθητής ασχοληθεί με άλλα ερωτήματα, το μυαλό «ξεμπλοκάρει» και η απάντηση προκύπτει πιο εύκολα. Γι’ αυτό συνιστάται να αφήνει προσωρινά το δύσκολο θέμα και να επιστρέφει σε αυτό αργότερα. Το πρόχειρο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο. Ειδικά στα μαθήματα αυξημένων απαιτήσεων, η καταγραφή σκέψεων, σχεδίων, πράξεων ή βασικών σημείων βοηθά σημαντικά στην οργάνωση της απάντησης και μειώνει τα λάθη.

Εξίσου σημαντική είναι η ψυχολογική διαχείριση των δύσκολων θεμάτων. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να αποκαρδιώνονται όταν συναντούν ερωτήματα που τους δυσκολεύουν. Ένα απαιτητικό θέμα συνήθως δυσκολεύει το σύνολο των εξεταζομένων και όχι μόνο έναν μαθητή. Οι Πανελλήνιες είναι διαγωνισμός σχετικής επίδοσης και όχι απόλυτης τελειότητας.

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο είναι να μη μένει κανένα ερώτημα αναπάντητο. Ακόμη και όταν ο μαθητής δεν είναι απόλυτα βέβαιος για την απάντησή του, αξίζει να γράψει όσα γνωρίζει και να προσπαθήσει να διεκδικήσει κάθε διαθέσιμο μόριο. Πολλές φορές η μερική γνώση ανταμείβεται βαθμολογικά.

Το γραπτό πρέπει να αποπνέει σαφήνεια, οργάνωση και σιγουριά. Οι απαντήσεις οφείλουν να είναι καθαρές, τεκμηριωμένες και καλά δομημένες. Παράλληλα, η εικόνα του γραπτού παίζει τον δικό της ρόλο. Ένα ευανάγνωστο και προσεγμένο γραπτό διευκολύνει τον διορθωτή και αναδεικνύει καλύτερα τη δουλειά του υποψηφίου.

Καθοριστική είναι και η σωστή διαχείριση του χρόνου. Οι μαθητές πρέπει να κατανείμουν τον διαθέσιμο χρόνο ανάμεσα στα θέματα, αποφεύγοντας να αφιερώσουν υπερβολικά πολλά λεπτά σε μία μόνο άσκηση. Ιδανικά, τα τελευταία δέκα λεπτά της εξέτασης πρέπει να αφιερώνονται στον τελικό έλεγχο των απαντήσεων, στην αναζήτηση τυχόν παραλείψεων και στη διόρθωση ορθογραφικών ή εκφραστικών λαθών.

Ακόμη και όταν κάποιος ολοκληρώσει το γραπτό του νωρίτερα, δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί να αποχωρήσει. Η επανεξέταση των απαντήσεων μπορεί να αποκαλύψει λάθη που αρχικά πέρασαν απαρατήρητα και να χαρίσει πολύτιμες μονάδες. Όταν, τέλος, ολοκληρωθεί η εξέταση, το συγκεκριμένο μάθημα ανήκει πλέον στο παρελθόν. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να γνωρίζουν με βεβαιότητα την επίδοσή τους ούτε πώς έγραψαν οι υπόλοιποι εξεταζόμενοι. Η συνεχής ανάλυση των απαντήσεων και οι συγκρίσεις μόνο άγχος προκαλούν. Η προσοχή πρέπει να στραφεί αποκλειστικά στο επόμενο μάθημα.

