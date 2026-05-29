Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος στις Πανελλήνιες 2026 είναι τρεις ώρες, τι ισχύει για το πρωτόκολλο βαθμολόγησης.

Ανοίγει σήμερα η «αυλαία» των Πανελληνίων 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), σηματοδοτώντας το αποκορύφωμα της προετοιμασίας για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στη φετινή εξεταστική διαδικασία, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η πρώτη ημέρα των εξετάσεων είναι αφιερωμένη στο μάθημα της Έκθεσης, όπως είναι ευρύτερα γνωστό το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, το οποίο αποτελεί κοινό μάθημα για όλους τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Την ίδια ώρα, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) θα μπουν στη «μάχη» των Πανελληνίων μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 31 Μαΐου, εξεταζόμενοι στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Εκπαιδευτικοί και ειδικοί συμβουλεύουν τους υποψηφίους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους καθόλη τη διάρκεια της πανελλαδικής εξεταστικής περιόδου και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ξεκούραση και στη σωστή διαχείριση της πίεσης, αποφεύγοντας τις εξαντλητικές επαναλήψεις και την υπερβολική ένταση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα έως τις 08:00 το πρωί, ενώ η έναρξη της εξέτασης έχει οριστεί για τις 08:30. Η διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Μαζί τους οι μαθητές πρέπει να έχουν το δελτίο εξεταζομένου και την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, καθώς και στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στις αίθουσες εξέτασης, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένες.

Παράλληλα, για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους λειτουργεί ήδη η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550. Η γραμμή στελεχώνεται από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), καθώς και από ειδικούς του Υπουργείου Υγείας και θα παραμείνει ενεργή έως και τις 30 Ιουνίου 2026. Παρά την πίεση και την αγωνία της περιόδου, εκπαιδευτικοί υπενθυμίζουν ότι οι Πανελλήνιες 2026 αποτελούν μία σημαντική αλλά όχι μοναδική ευκαιρία στη ζωή των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία με αυτοπεποίθηση, καθαρό μυαλό και αισιοδοξία.

Πανελλήνιες 2026: Τα ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης των υποψηφίων, τι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 π.μ., όμως οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν στις αίθουσες το αργότερο μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης διαφοροποιούνται κατά την εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων και των Μουσικών Μαθημάτων καθώς για ορισμένα μαθήματα εξ αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσέλθει στις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ. Παράλληλα, αλλάζει και η διάρκεια εξέτασης στα μαθήματα Σχεδίου και στα Μουσικά καθώς προβλέπονται έξι ώρες για το Σχέδιο (Ελεύθερο και Γραμμικό), για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο ενώ για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Τα απαγορευμένα αντικείμενα που οδηγούν σε μηδενισμό του γραπτού

Οι υποψήφιοι κατά την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές />μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και />Πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

Αν ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Δεν απαγορεύεται μόνο χρήση αλλά και η κατοχή κινητού

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Η κατοχή ακόμη και κλειστού – απενεργοποιημένου κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής (κομπιουτεράκι, ρολόι με ψηφιακή οθόνη, ακουστικά, κλπ) σημαίνει δολίευση των Εξετάσεων και το Τετράδιο του/της Υποψηφίου μηδενίζεται. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι όταν υποψήφιος εντοπιστεί με κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια πανελλαδικής εξέτασης, μηδενίζεται μόνο στο συγκεκριμένο μάθημα όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Ωστόσο, έχει το δικαίωμα να συνεχίσει κανονικά τη συμμετοχή του στις υπόλοιπες εξετάσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρεί τη δυνατότητα διεκδίκησης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τον μέσο όρο των υπολοίπων εξεταζόμενων μαθημάτων — δηλαδή δύο ή τριών, ανάλογα με την περίπτωση. Παρότι είναι εξαιρετικά δύσκολο με μειωμένες βαθμολογίες να εισαχθεί κανείς σε σχολές υψηλής ζήτησης, υπάρχει ακόμα πιθανότητα εισαγωγής σε σχολές με χαμηλότερες βάσεις, μεταξύ των οποίων και οι αστυνομικές σχολές.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία (ανά Ομάδα Προσανατολισμού)

5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ την Τρίτη 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Για τα Επαγγελματικά Λύκεια, η έναρξη γίνεται το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με τα Νέα Ελληνικά. Ακολουθούν:

2 Ιουνίου 2026: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας (π.χ. ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών, Ανατομία-Φυσιολογία κ.ά.)

6 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά και θεωρητικά μαθήματα ειδικοτήτων

9 Ιουνίου 2026: Επόμενη ομάδα μαθημάτων ειδικότητας

11 Ιουνίου 2026: Ηλεκτρικές Μηχανές, Ναυσιπλοΐα, Γεωργικές επιχειρήσεις κ.ά.

13 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά αντικείμενα και ψηφιακά συστήματα

15 Ιουνίου 2026: Ψύξη-Κλιματισμός, Κινητήρες αεροσκαφών, Θέρμανση

Πανελλήνιες 2026: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Παράλληλα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.

Οι εξετάσεις των Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των βασικών πανελλαδικών εξετάσεων και αφορούν υποψηφίους που διεκδικούν θέσεις σε σχολές με ειδικές απαιτήσεις (ξένες γλώσσες, σχέδιο, μουσικά τμήματα κ.ά.). Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, οι εξετάσεις ξεκινούν την Τρίτη 16 Ιουνίου με το μάθημα των Αγγλικών, το οποίο εξετάζεται στις 10:00 π.μ.

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου εξετάζεται το Ελεύθερο Σχέδιο στις 08:30 π.μ.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου το Γραμμικό Σχέδιο, επίσης στις 08:30 π.μ.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γερμανικά στις 08:30 π.μ.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου πραγματοποιείται η εξέταση στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 10:00 π.μ.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εξετάζεται η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 08:30 π.μ.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου τα Γαλλικά στις 08:30 π.μ.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου τα Ιταλικά στις 08:30 π.μ.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου τα Ισπανικά στις 08:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής

μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια

τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα της βαθμολόγησης των μαθημάτων

Αμέσως μετά την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας των Πανελληνίων, εκκινεί και το πρωτόκολλο της βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Η διαδικασία ακολουθεί αυστηρά χρονοδιαγράμματα και κανόνες, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αδιαβλητότητας και της αντικειμενικότητας.

Κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα περνά από δύο στάδια βαθμολόγησης:

Πειραματική βαθμολόγηση: Γίνεται το απόγευμα της επομένης της εξέτασης. Αποτελεί μια πρώτη δοκιμή διόρθωσης, ώστε να εντοπιστούν πιθανά σημεία που χρήζουν διευκρινίσεων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) αποστέλλει γραπτές οδηγίες στα Βαθμολογικά Κέντρα.Κανονική βαθμολόγηση: Ξεκινά μετά τις 12:00 το μεσημέρι της μεθεπόμενης ημέρας από την εξέταση, δίνοντας χρόνο στα Β.Κ. να παραλάβουν τις σχετικές διευκρινίσεις. Η πρόωρη έναρξη απαγορεύεται, εκτός αν υπάρξει ειδική οδηγία από την Κ.Ε.Ε.

Τα γραπτά αναμειγνύονται τυχαία, τοποθετούνται σε φακέλους και παραδίδονται στους βαθμολογητές. Κάθε καθηγητής αναλαμβάνει τουλάχιστον 60 γραπτά, και η ανώτατη ποσότητα ανέρχεται στα 300. Η βαθμολόγηση γίνεται με κόκκινο στυλό, σε κλίμακα 0-100. Ο τελικός βαθμός μετατρέπεται στη δεκαδική κλίμακα 0-20. Το ίδιο γραπτό διορθώνεται από δεύτερο βαθμολογητή, με πράσινο στυλό, που σημειώνει τυχόν λάθη ή ατέλειες. Η δεύτερη βαθμολόγηση καλό είναι να γίνεται σε ξεχωριστό χώρο.

Η περίπτωση αναβαθμολόγησης και το πρωτόκολλο του τρίτου βαθμολογητή

Εάν υπάρχει διαφορά άνω των 12 μονάδων μεταξύ πρώτης και δεύτερης βαθμολογίας, το γραπτό περνά σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Αυτός επιλέγεται ανάμεσα σε έμπειρους εκπαιδευτικούς και βαθμολογεί με μαύρο στυλό, χωρίς να γνωρίζει τις προηγούμενες βαθμολογίες. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο υψηλότερων βαθμών.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα γραπτά φυλάσσονται στα Βαθμολογικά Κέντρα ή σε ειδικά ορισμένους χώρους μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται. Η διαδικασία βαθμολόγησης αποτελεί κρίσιμο στάδιο για τις Πανελλαδικές, καθώς κρίνει την πρόσβαση χιλιάδων υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με αυστηρές δικλίδες ασφαλείας, στοχεύει στην αντικειμενική και αδιάβλητη αξιολόγηση των μαθητών.