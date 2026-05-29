Στις φετινές Πανελλήνιες 100.000 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ διεκδικούν τις 68.788 θέσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια - Οι τελευταίες οδηγίες πριν την εξέταση.

Ο κύβος ερρίφθη για τις Πανελλήνιες 2026 με χιλιάδες υποψηφίους σε όλη τη χώρα να μπαίνουν από σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου στην εξεταστική διαδικασία για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων κάνουν την αρχή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, γνωστό παραδοσιακά ως μάθημα της Έκθεσης, ενώ μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, τη σκυτάλη παίρνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά.

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αποτελεί το πρώτο μάθημα στο οποίο διαγωνίζονται όλοι οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, ανεξαρτήτως προσανατολισμού. Οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν τόσο σε ασκήσεις κατανόησης και γλωσσικής επεξεργασίας κειμένου όσο και στην ανάπτυξη παραγωγής λόγου, με την Έκθεση να παραμένει ένα από τα απαιτητικά μαθήματα των Πανελληνίων.

Μαζί τους οι μαθητές πρέπει να έχουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, το δελτίο εξεταζομένου και στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής μέσα στην αίθουσα, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένη, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μηδενισμό του γραπτού.

Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή διαχείριση του χρόνου μέσα στην αίθουσα, στην προσεκτική ανάγνωση των θεμάτων και στη σαφή ανάπτυξη των απαντήσεων. Παράλληλα, συνιστούν να αποφευχθεί η υπερβολική πίεση της τελευταίας στιγμής, καθώς η καθαρή σκέψη και η ψυχραιμία μπορούν να αποδειχθούν εξίσου σημαντικές με τη γνώση. Το πρόγραμμα των εξετάσεων συνεχίζεται την Τετάρτη 3 Ιουνίου για τους μαθητές των ΓΕΛ με τα μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνση κάθε υποψηφίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις των μαθημάτων στο Dnews από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα και νωρίς το μεσημέρι θα δημοσιεύουμε τις απαντήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Τι ώρα η προσέλευση στα σχολεία και τι ώρα θα ανακοινωθούν τα θέματα της Έκθεσης για τις Πανελλήνιες 2026

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται αυστηρά στα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 08:00 το πρωί, καθώς η έναρξη της εξέτασης έχει οριστεί για τις 08:30. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες. Τα θέματα φτάνουν συνήθως στα εξεταστικά κέντρα γύρω στις 08:30 το πρωί, ενώ η επίδοσή τους στους μαθητές γίνεται περίπου στις 09:00.

Μπαίνοντας στις τάξεις, οι επιτηρητές τοποθετούν τους μαθητές στα θρανία και ακολουθεί ο πρώτος έλεγχος των τετραδίων απαντήσεων. Οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά ότι το τετράδιο περιέχει συνολικά 16 φύλλα και ότι καμία σελίδα δεν έχει σκισίματα, σημάδια ή τσαλακώματα. Στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου οι μαθητές συμπληρώνουν το εξεταζόμενο μάθημα και την κατεύθυνση, ακριβώς όπως αναγράφονται στο επίσημο πρόγραμμα των εξετάσεων. Στο εσώφυλλο του τετραδίου συμπληρώνονται μόνο τα στοιχεία του υποψηφίου στον πρώτο πίνακα, εις διπλούν — αριστερά και δεξιά — αποκλειστικά με κεφαλαία γράμματα. Αμέσως μετά πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων από τους επιτηρητές και επικολλούνται τα ειδικά αριθμητήρια που χρησιμοποιούνται για την ανωνυμοποίηση των γραπτών.

Από τη στιγμή που οι υποψήφιοι θα μπουν στην αίθουσα και ξεκινήσει η διαδικασία, δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν μόνοι τους, ακόμη και για μετάβαση στην τουαλέτα. Αν υπάρξει ανάγκη, η μετακίνηση γίνεται αποκλειστικά με συνοδεία επιτηρητή διαδρόμου. Μόλις δοθούν τα θέματα, οι μαθητές καλούνται πρώτα να ελέγξουν ότι οι σελίδες είναι πλήρεις και αντιστοιχούν στον αριθμό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα των θεμάτων.

Παράλληλα, οι επιτηρητές δίνουν οδηγίες για το τι πρέπει να γραφτεί στην πρώτη σελίδα του τετραδίου, όπως το μάθημα και η ημερομηνία εξέτασης. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται οι υποψήφιοι να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στην τελευταία σελίδα των θεμάτων πριν ξεκινήσουν να απαντούν.

Στον πίνακα της αίθουσας αναγράφονται υποχρεωτικά:

η ώρα έναρξης της εξέτασης,

η ώρα δυνατής αποχώρησης,

η ώρα λήξης.

Πανελλήνιες 2026: Τι επιτρέπεται και τι όχι να ρωτήσετε τους επιτηρητές

Δεν θα δοθεί καμία διευκρίνιση από τους επιτηρητές (δεν έχουν τέτοια αρμοδιότητα). Απλά θα καλέσουν κάποιο μέλος της επιτροπής, το οποίο αν κρίνει βάσιμο το αίτημα του υποψηφίου, θα το μεταφέρει στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ώστε αν όντως χρειάζεται, πράγμα σπάνιο, να σταλεί διευκρίνιση σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα της βαθμολόγησης των μαθημάτων

Αμέσως μετά την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας των Πανελληνίων, εκκινεί και το πρωτόκολλο της βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Η διαδικασία ακολουθεί αυστηρά χρονοδιαγράμματα και κανόνες, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αδιαβλητότητας και της αντικειμενικότητας.

Κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα περνά από δύο στάδια βαθμολόγησης:

Πειραματική βαθμολόγηση: Γίνεται το απόγευμα της επομένης της εξέτασης. Αποτελεί μια πρώτη δοκιμή διόρθωσης, ώστε να εντοπιστούν πιθανά σημεία που χρήζουν διευκρινίσεων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) αποστέλλει γραπτές οδηγίες στα Βαθμολογικά Κέντρα.Κανονική βαθμολόγηση: Ξεκινά μετά τις 12:00 το μεσημέρι της μεθεπόμενης ημέρας από την εξέταση, δίνοντας χρόνο στα Β.Κ. να παραλάβουν τις σχετικές διευκρινίσεις. Η πρόωρη έναρξη απαγορεύεται, εκτός αν υπάρξει ειδική οδηγία από την Κ.Ε.Ε.

Τα γραπτά αναμειγνύονται τυχαία, τοποθετούνται σε φακέλους και παραδίδονται στους βαθμολογητές. Κάθε καθηγητής αναλαμβάνει τουλάχιστον 60 γραπτά, και η ανώτατη ποσότητα ανέρχεται στα 300. Η βαθμολόγηση γίνεται με κόκκινο στυλό, σε κλίμακα 0-100. Ο τελικός βαθμός μετατρέπεται στη δεκαδική κλίμακα 0-20. Το ίδιο γραπτό διορθώνεται από δεύτερο βαθμολογητή, με πράσινο στυλό, που σημειώνει τυχόν λάθη ή ατέλειες. Η δεύτερη βαθμολόγηση καλό είναι να γίνεται σε ξεχωριστό χώρο.

Η περίπτωση αναβαθμολόγησης και το πρωτόκολλο του τρίτου βαθμολογητή

Εάν υπάρχει διαφορά άνω των 12 μονάδων μεταξύ πρώτης και δεύτερης βαθμολογίας, το γραπτό περνά σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Αυτός επιλέγεται ανάμεσα σε έμπειρους εκπαιδευτικούς και βαθμολογεί με μαύρο στυλό, χωρίς να γνωρίζει τις προηγούμενες βαθμολογίες. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο υψηλότερων βαθμών.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα γραπτά φυλάσσονται στα Βαθμολογικά Κέντρα ή σε ειδικά ορισμένους χώρους μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται. Η διαδικασία βαθμολόγησης αποτελεί κρίσιμο στάδιο για τις Πανελλαδικές, καθώς κρίνει την πρόσβαση χιλιάδων υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με αυστηρές δικλίδες ασφαλείας, στοχεύει στην αντικειμενική και αδιάβλητη αξιολόγηση των μαθητών.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία (ανά Ομάδα Προσανατολισμού)

5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ την Τρίτη 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Για τα Επαγγελματικά Λύκεια, η έναρξη γίνεται το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με τα Νέα Ελληνικά. Ακολουθούν:

2 Ιουνίου 2026: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας (π.χ. ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών, Ανατομία-Φυσιολογία κ.ά.)

6 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά και θεωρητικά μαθήματα ειδικοτήτων

9 Ιουνίου 2026: Επόμενη ομάδα μαθημάτων ειδικότητας

11 Ιουνίου 2026: Ηλεκτρικές Μηχανές, Ναυσιπλοΐα, Γεωργικές επιχειρήσεις κ.ά.

13 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά αντικείμενα και ψηφιακά συστήματα

15 Ιουνίου 2026: Ψύξη-Κλιματισμός, Κινητήρες αεροσκαφών, Θέρμανση

Πανελλήνιες 2026: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Παράλληλα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής

μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια

τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibnmp3mf04p?integrationId=40599y14juihe6ly}