Στο Dnews θα δείτε πρώτοι άμεσα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις στο μάθημα της Έκθεσης για τα ΓΕΛ για τις Πανελλήνιες 2026.

Με την εξέταση του μαθήματος της Έκθεσης (Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) ξεκινούν σήμερα, οι Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-2027.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ καλούνται να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα τηρώντας το αυστηρό χρονικό πλαίσιο καθώς μόλις αυτό ξεπεραστεί οι πόρτες των σχολείων κλείνουν και ουδείς δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο πλαίσιο της τήρησης της αδιαβλητότητας.

Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι στις αίθουσες εξετάσεων επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους στυλό μόνο ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλέ), ρολόι όχι τύπου smartwatch και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το μολύβι γενικά δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων.

Αυστηρή απαγόρευση για κινητά τηλέφωνα

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στη χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς η κατοχή κινητού μέσα στην αίθουσα εξέτασης — ακόμη και απενεργοποιημένου — συνιστά λόγο μηδενισμού του γραπτού. Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές που φέρουν μαζί τους κινητό κατά την προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο είναι υποχρεωμένοι να το παραδώσουν στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος το φυλάσσει σε ειδικό χώρο μέχρι τη λήξη της εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν τη συσκευή τους και αποχωρούν από το εξεταστικό κέντρο.

Τι απαγορεύεται να έχουν οι μαθητές

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους:

Βιβλία

Τετράδια

Σημειώσεις

Διορθωτικό υγρό ή ταινία (blanco)

Υπολογιστικές μηχανές

Οποιοδήποτε μέσο μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών

Οι επιτηρητές πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους πριν από την έναρξη της εξέτασης, ενώ η τήρηση των κανόνων θεωρείται απολύτως απαραίτητη για τη διασφάλιση της αδιάβλητης διαδικασίας.

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα ξεκινούν οι εξετάσεις για τα ΓΕΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.

• Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.

• Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

• Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας το θέμα της Έκθεσης ΓΕΛ

Το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τα θέματα της Έκθεσης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας παραδοσιακά λίγο μετά τις 10 το πρωί στην επίσημη σελίδα του και την ίδια ώρα θα τα δημοσιεύσουμε στο Dnews.

Πανελλήνιες 2026: Dnews και Μεθοδικό παρουσιάζουν τα θέματα, τις απαντήσεις και το σχολιασμό για τα θέματα της Έκθεσης Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων από το Υπουργείο Παιδείας στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν στην Έκθεση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στην Έκθεση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στις Πανελλήνιες 2026, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης ενώ νωρίς το μεσημέρι θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.

Πανελλήνιες 2026: Ο κίνδυνος μηδενισμού

Υποψήφιος που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται κινητό ακόμα και απενεργοποιημένο, smartwatch ή ακουστικά, αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών εμποδίζοντας την εξέταση άλλων υποψηφίων απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).