Το πρωτόκολλο μηδενισμού του γραπτού που ενεργοποιείται όταν «πιαστεί» υποψήφιος να αντιγράφει στις Πανελλήνιες 2026.

Στην Έκθεση εξετάζονται αύριο οι μαθητές των ΓΕΛ για τις Πανελλήνιες 2026 με το μάθημα της παραγωγής λόγου να αποτελεί παραδοσιακά το πρώτο πανελλαδικώς εξεταζόμενο κάθε χρονιάς. Μεθαύριο οι μαθητές των ΕΠΑΛ αναλαμβάνουν σκυτάλη με το αντίστοιχο μάθημα των Νέων Ελληνικών. Με στόχο τους την κατάκτηση μιας εκ των 68.788 θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 οι υποψήφιοι προετοιμάζονται για την απαιτητική εξεταστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται, πως η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραίτητα το Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, καθώς και το Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2026: Τι θα συμβεί σε όποιον «πιαστεί» να αντιγράφει

Ένα από τα ζητήματα που απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στις Πανελλήνιες 2026 αλλά και σε όλες τις ενδοσχολικές εξετάσεις τόσο προαγωγικές όσο και απολυτήριες είναι η αντιγραφή. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δεν πρέπει να επιχειρήσουν να αντιγράψουν καθώς το παράπτωμα είναι βαρύ και επιφέρει αυτομάτως μηδενισμού του γραπτού του σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο. Η απόφαση μηδενισμού είναι οριστική και αμετάκλητη.

Όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο των εξετάσεων υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.