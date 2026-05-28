Να «ξορκίσει» τη χαλαρή ψήφο στις πρώτες εκλογές και να απεγκλωβιστεί από τη ρητορική για διπλές εκλογές επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου, όπως προκύπτει από τις σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου.

«Η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών δεν υφίσταται, η κάλπη είναι μια. Η κάλπη είναι αυτή που θα εκλέξει το επόμενο κοινοβούλιο και πιθανότατα θα εκλέξει και την επόμενη κυβέρνηση, άρα δεν είναι χαλαρή η ψήφος, «ψήφος ευρωεκλογών που θα στείλω ένα μήνυμα», η κάλπη είναι κρισιμότατη», είπε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Η ρητορική για διπλές εκλογές, την οποία συντηρεί εδώ και καιρό το Μέγαρο Μαξίμου διά στόματος πρωτίστως του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερανγκ, καθώς στέλνει μηνύματα «χαλαρής» ψήφου, ειδικά στην πρώτη κάλπη. Με δεδομένα πλέον τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού και με το κόμμα Σαμαρά προ των πυλών, στο κυβερνητικό στρατόπεδο κατάλαβαν πως εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος αποσυσπείρωσης της εκλογικής βάσης της ΝΔ, με ολέθριες συνέπειες στο αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών, κάτι που θα δημιουργούσε μη αναστρέψιμη εικόνα ως προς την προοπτική είτε της αυτοδυναμίας (μη ρεαλιστικό με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα) είτε ακόμα και του σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας με παραμονή Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία.

Ενδεικτικά είναι όσο ανέφερε προ δύο ημερών στη στήλη επ’ αυτού κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης, ότι πρέπει να καεί το σενάριο για διπλές εκλογές και μάλιστα οι εκλογές να γίνουν ακόμα και την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου του 2027, ως ύστατος εκβιασμός πως σε μία εβδομάδα θα πρέπει να έχει σχηματιστεί κυβέρνηση για να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή γραμμής για τις εκλογές από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, μόνο σιγουριά δεν εκπέμπει. Ούτε για τη ΝΔ, ούτε για τον κ. Μητσοτάκη...

Ν.Α.