Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος υπερασπίστηκε τη διάταξη λέγοντας ότι η ΕΥΠ χρειάζεται προσωπικό για να επιτελεί τον ρόλο της στην εθνική ασφάλεια.

Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση για την ΕΥΠ και συγκεκριμένα για την τροπολογία που αφορά μετατάξεις προσωπικού στην υπηρεσία και την οποία αποκάλυψε το Dnews.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά με φόντο και το σκάνδαλο των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για «φωτογραφική» διάταξη με σκοπό τη δημιουργία «κομματικού μηχανισμού» και «πραιτωριανών» μέσα στην ΕΥΠ και την κυβέρνηση να απορρίπτει τις αιτιάσεις και να απαντά ότι πρόκειται για αναγκαία ρύθμιση ενίσχυσης της υπηρεσίας.

Η ένταση ξεκίνησε με την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε ότι η διάταξη εισάγεται σε άσχετο νομοσχέδιο ώστε «να περάσει απαρατήρητη», συνδέοντάς την με τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και κάνοντας λόγο για προσπάθεια μετακίνησης «ενοχλητικών στελεχών» της ΕΥΠ.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συμπεριφέρεται ως «παρακρατική οργάνωση» και επιδιώκει να δημιουργήσει έναν «πυρήνα υπαλλήλων υποχείριό της» μέσα στην ΕΥΠ.

Σκληρή ήταν και η κριτική του ΠΑΣΟΚ. Ο Δημήτρης Μάντζος χαρακτήρισε τις διατάξεις «από τις πιο προβληματικές» του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι καθιερώνεται για πρώτη φορά δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων στην ΕΥΠ ακόμη και χωρίς υπάρχουσες οργανικές θέσεις. Παράλληλα συνέδεσε τη ρύθμιση με τις αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις, κάνοντας λόγο για «κομματική μηχανή» και «κακοποίηση της ΕΥΠ» από την κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την κυβερνητική απάντηση έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος υπερασπίστηκε τη διάταξη λέγοντας ότι η ΕΥΠ χρειάζεται προσωπικό για να επιτελεί τον ρόλο της στην εθνική ασφάλεια. Παράλληλα χαρακτήρισε την ένσταση αντισυνταγματικότητας «προδήλως αβάσιμη» και απέρριψε τις αιτιάσεις περί δημιουργίας «πραιτωριανών».