Το Dnews αποκάλυψε πως στήνεται μία δομή «χαφιέδων» εντός της ΕΥΠ από υπαλλήλους που η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέσπασε στην Υπηρεσία την τελευταία επταετία και με ορίζοντα που υπερβαίνει τη θητεία της σημερινής κυβέρνησης.

Στο ζήτημα της «ΠαραΕΥΠ» που στήνεται στο Μαξίμου (όπως πρώτο αποκάλυψε στο Dnews), αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

«Γνωρίζαμε ότι η κυβέρνηση είχε δημιουργήσει τη «δική της ΕΥΠ» απομακρύνοντας παράνομα 78 άτομα ώστε να «παρακολουθούν» μόνον οι «δικοί της υπάλληλοι» (με το Predator) όλη την Ελλάδα, αλλά δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι τώρα που η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή θα επιχειρήσει με αποσπάσεις δικών της «γαλάζιων παιδιών» και με διάταξη που φέρνει, να νομιμοποιήσει μετατάξεις ώστε μετά τις εκλογές να συνεχίσει να ελέγχει την ΕΥΠ μετατρέποντας τη σε «μητσοτακικό παραμάγαζο» σχολιάζει σχετικά.

Η ίδια ανακοίνωση προσθέτει πως «η δικαιολογία για την απομάκρυση των 78 στελεχών ήταν η «μη ύπαρξη οργανικών θέσεων» και οι υπάλληλοι στάλθηκαν… αλλού! Τώρα η ΝΔ βρήκε οργανικές θέσεις και προσωποπαγείς με… διάταξη που «προβλέπει» ότι αυτοί οι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί στην ΕΥΠ (γαλάζια μητσοτακικά παιδιά ) θα μπορούν, με αίτηση, ένα μήνα πριν τη λήξη της απόσπασης, να μετατάσσονται μόνιμα στην Υπηρεσία!».

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης καταλήγει με το υστερόγραφο «Η ΕΥΠ θα μετονομαστεί πλέον σε ΜΥΠ (Μητσοτακική Υπηρεσία Πληροφοριών) και με τη βούλα…».

Η αποκάλυψη του Dnews

Όπως αποκάλυψε το Dnews σε ένα άσχετο νομοσχέδιο μπήκε διάταξη που αποτελεί ευθεία παρέμβαση του Μαξίμου στη δομή και τη στελέχωση της ΕΥΠ.

Η διάταξη που εντόπισε το Dnews σε σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά αλλαγές στο νόμο για το προσωπικό της ΕΥΠ, παραπέμπει ευθέως στη δημιουργία μηχανισμού μέσα στην καρδιά της ΕΥΠ, πλήρως ελεγχόμενου από τη σημερινή κυβέρνηση. Με λίγα λόγια στήνεται μία δομή «χαφιέδων» εντός της ΕΥΠ από υπαλλήλους που η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέσπασε στην Υπηρεσία την τελευταία επταετία και με ορίζοντα που υπερβαίνει τη θητεία της σημερινής κυβέρνησης.

Η αφορμή δίνεται από το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 (…) – Λοιπές διατάξεις». Στο άρθρο 41 εισάγονται αλλαγές στον ν. 3649/2008 για το προσωπικό της ΕΥΠ, με κεντρική πρόβλεψη το νέο άρθρο 16Α.

Η διάταξη δημιουργεί για πρώτη φορά δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΕΥΠ δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ήδη στην Υπηρεσία με απόσπαση, αποκαλύπτει το Dnews. Συγκεκριμένα, πολιτικό προσωπικό του Δημοσίου που έχει αποσπαστεί στην ΕΥΠ θα μπορεί, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται έναν μήνα πριν από τη λήξη της απόσπασης, να μετατάσσεται στην Υπηρεσία «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης».

Η μετάταξη θα πραγματοποιείται είτε σε κενές οργανικές θέσεις είτε μέσω δημιουργίας προσωποπαγών θέσεων ειδικά για τον σκοπό αυτό, με παράλληλη δέσμευση οργανικών θέσεων. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική διάταξη για όσους ήδη υπηρετούν αποσπασμένοι στην ΕΥΠ, δίνοντάς τους προθεσμία 60 ημερών για να υποβάλουν αίτηση μετάταξης. Με τον τρόπο αυτό ανατρέπεται το μέχρι σήμερα καθεστώς. Η απόσπαση παύει να είναι αναγκαστικά προσωρινή και μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη υπηρεσιακή σχέση.

Η νέα διάταξη δημιουργεί ουσιαστικά έναν ενδιάμεσο μηχανισμό μετατροπής της προσωρινής απόσπασης σε μόνιμη υπηρεσιακή σχέση, αποκλειστικά για την ΕΥΠ και μάλιστα «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης». Αυτό σημαίνει ότι εισάγεται ειδικό κανάλι μονιμοποίησης εκτός του ενιαίου συστήματος κινητικότητας του Δημοσίου, χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για άλλες υπηρεσίες.

Το ερώτημα που ανακύπτει διοικητικά είναι προφανές: γιατί η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά στην ΕΥΠ και όχι σε άλλους φορείς όπου επίσης υπηρετούν επί μακρόν αποσπασμένοι υπάλληλοι με εξειδικευμένη εμπειρία; Πρόκειται για ερώτημα το οποίο θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να το βρει το Δημόσιο προσεχώς μπροστά του, καθώς η θέσπιση ειδικού καθεστώτος για την ΕΥΠ είναι πιθανό να δημιουργήσει διοικητικό προηγούμενο και να προκαλέσει αιτήματα επέκτασης αντίστοιχων μηχανισμών και σε άλλους φορείς.