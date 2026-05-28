Οι σημερινές δηλώσεις του Θεόδωρου Λιβάνιου αποδεικνύουν την αλλαγή «πλεύσης» στην κυβερνητική επικοινωνιακή στρατηγική σε σχέση με τις εκλογές.

Αλλάζει στρατηγική, τελικά, το Μέγαρο Μαξίμου κι απομακρύνεται από τη «γραμμή» για διπλές εκλογές αν η Νέα Δημοκρατία έρθει πρώτο κόμμα, αλλά δεν λάβει την πολυπόθητη αυτοδυναμία στις πρώτες. Κι αυτό επιβεβαιώνεται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο για τη διεξαγωγή των εκλογών, τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο.

«Η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών δεν υφίσταται, η κάλπη είναι μια. Η κάλπη είναι αυτή που θα εκλέξει το επόμενο κοινοβούλιο και πιθανότατα θα εκλέξει και την επόμενη κυβέρνηση, άρα δεν είναι χαλαρή η ψήφος, «ψήφος ευρωεκλογών που θα στείλω ένα μήνυμα», η κάλπη είναι κρισιμότατη», είπε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Αντίστοιχες δηλώσεις προφανώς θα κάνουν τις επόμενες μέρες και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη, πολλά εκ των οποίων εισηγήθηκαν στον πρωθυπουργό το προηγούμενο διάστημα να βγάλει εντελώς από την ατζέντα το θέμα των δεύτερων εκλογών, ώστε να μπει πιο ισχυρό δίλημμα για τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους από την πρώτη Κυριακή.

Το Dnews είχε καταγράψει το παρασκήνιο των σχετικών συσκέψεων και διαβουλεύσεων για τη χάραξη της κυβερνητικής επικοινωνιακής πολιτικής στο σημαντικό αυτό ζήτημα.

Έγραφαν χαρακτηριστικά τα «Παιχνίδια Εξουσίας»:

«Το αν θα υπάρξει δεύτερη κάλπη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος στην πρώτη κάλπη και από τη διαφορά που θα υπάρξει από το δεύτερο κόμμα, εφόσον φυσικά η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα, κάτι που δείχνουν οι - τωρινές - μετρήσεις ότι θα συμβεί.

Αν η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό κοντά στις ευρωεκλογές, τότε είναι πολύ δύσκολο ο Κ. Μητσοτάκης να προχωρήσει σε δεύτερες εκλογές, καθώς το πιθανότερο είναι το αποτέλεσμα να είναι δυσμενέστερο για το νυν κυβερνών κόμμα. Αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγαλύτερο από το 30%, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι ο Κ. Μητσοτάκης να προσφύγει ξανά στις κάλπες, ώστε να μεγαλώσει το ποσοστό του κόμματός του.

Σε περίπτωση πάντως που το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι στα επίπεδα των ευρωεκλογών, κάτω δηλαδή από το 30%, είναι φανερό πως θα επιδιωχθεί κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή, είτε με το ΠΑΣΟΚ είτε με κόμμα της ακροδεξιάς. Προφανώς, με άλλο πρόσωπο πρωθυπουργό, που όμως θα προέρχεται από το πρώτο κόμμα».

Κορυφαίοι υπουργοί, μάλιστα, μιλώντας στη στήλη, χαρακτήρισαν ως «κορυφαίο λάθος» του πρωθυπουργού να μιλήσει εξ αρχής για διπλές κάλπες, καθώς η στρατηγική αυτή επιτρέπει τη «χαλαρή ψήφο» στις πρώτες εκλογές.

«Γαλάζια» στελέχη, μάλιστα, δεν είχαν αποκλείσει ακόμα και εξελίξεις μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, αν το ποσοστό της ΝΔ είναι κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών την πρώτη Κυριακή!