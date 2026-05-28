Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατέγραψε άνοδο τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 2.258 οικοδομικές άδειες σε όλη τη χώρα, που αντιστοιχούν σε 598.618 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 3,3 εκατ. κυβικά μέτρα όγκου, σημειώνοντας αύξηση 5,4% στον αριθμό των αδειών, 42,6% στην επιφάνεια και 51,5% στον όγκο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανόδου, καθώς οι ιδιωτικές άδειες αυξήθηκαν κατά 5,7%, ενώ η επιφάνεια και ο όγκος των νέων κατασκευών ενισχύθηκαν κατά 45,7% και 54,3% αντίστοιχα. Αντίθετα, η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε περιορισμένη, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 0,4% του συνολικού οικοδομικού όγκου της χώρας.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση 1,9% στον αριθμό των αδειών και 8,8% στον όγκο των κατασκευών, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της δυναμικής στον κλάδο. Την ίδια περίοδο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα ενισχύθηκε κατά 9,8% στον όγκο των έργων.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 72% στον όγκο και κατά 52,7% στην επιφάνεια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα σημείωσε ακόμη υψηλότερη αύξηση, της τάξης του 73,9% στον όγκο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, περιοχές που συνεχίζουν να συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος των νέων επενδύσεων σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα.