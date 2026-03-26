Οι καταθέσεις των κατοίκων εσωτερικού διαμορφώθηκαν στα 216,379 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο από 216,836 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Μικρή συνολική μεταβολή παρουσίασαν οι τραπεζικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο του 2026, ωστόσο στο εσωτερικό των επιμέρους κατηγοριών καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις.

Οι μεγαλύτερες καταγράφηκαν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (περίπου -8%), στην κοινωνική ασφάλιση (περίπου -4,6%) και στις υποχρεώσεις από μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (περίπου -4,3%), ενώ μικρότερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Γενική Κυβέρνηση και στους κατοίκους εσωτερικού συνολικά.

Οι καταθέσεις των κατοίκων εσωτερικού διαμορφώθηκαν στα 216,379 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο από 216,836 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. Στο εσωτερικό της Γενικής Κυβέρνησης, οι καταθέσεις μειώθηκαν στα 8,856 δισ. ευρώ από 8,921 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης παρέμειναν σταθερές, όμως σημειώθηκε μείωση στις καταθέσεις μίας ημέρας και αύξηση στις λοιπές καταθέσεις και ρέπος. Μεταβολές καταγράφηκαν επίσης σε δημόσια νοσοκομεία, τοπική αυτοδιοίκηση και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων εξακολουθεί να προέρχεται από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, οι καταθέσεις των οποίων διαμορφώθηκαν συνολικά στα 207,523 δισ. ευρώ από 207,915 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρουσίασαν μεταβολές κυρίως στις λοιπές καταθέσεις και ρέπος, ενώ οι καταθέσεις μίας ημέρας παρέμειναν σχεδόν σταθερές.

Στα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, οι συνολικές καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 154,159 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο από 154,065 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση. Ωστόσο, στο εσωτερικό της κατηγορίας καταγράφηκε μείωση στις καταθέσεις μίας ημέρας, οι οποίες μειώθηκαν από 118,703 δισ. ευρώ σε 119,148 δισ. ευρώ, ενώ αυξήθηκαν οι λοιπές καταθέσεις και ρέπος. Η εξέλιξη αυτή δείχνει μεταφορά αποταμιεύσεων από άμεσα διαθέσιμους λογαριασμούς προς προθεσμιακές ή άλλες μορφές καταθέσεων με υψηλότερες αποδόσεις.

Αντίθετα, στα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στις καταθέσεις μίας ημέρας και αύξηση στις λοιπές καταθέσεις και ρέπος, γεγονός που δείχνει μεταφορά κεφαλαίων προς προθεσμιακές καταθέσεις ή άλλες μορφές αποταμίευσης. Η συνολική κατηγορία διαμορφώθηκε στα 154,159 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις κατοίκων άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν στα 6,395 δισ. ευρώ, κυρίως από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ οι καταθέσεις μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 12,165 δισ. ευρώ, με μεταβολές κυρίως στις λοιπές καταθέσεις και ρέπος και στις καταθέσεις υπό προειδοποίηση.