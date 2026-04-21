Υπερώριμα τα αιτήματα για την αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα.

Δεν προβλήθηκε αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, με συνέντευξή του στην «Καθημερινή» της Κυριακής μεταξύ άλλων μέτρων τονίζει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων.

Πολλά μέσα «ξέχασαν» να σημειώσουν την παρατήρηση αυτή καθώς αναδημοσιεύοντας τη συνέντευξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας προτίμησαν να επικεντρώσουν στις θέσεις του για επανεξέταση των φόρων και των φοροαπαλλαγών.

Οι τράπεζες να μην πειραχθούν και όλα τα άλλα καλώς να γίνονται...

Β.Σκ.