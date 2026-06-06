Τι έγραψε η «Αυγή».

Αναγνώστης μας απέστειλε ένα σχόλιο της «Αυγής» και έστω με καθυστέρηση το αναδημοσιεύουμε:

«..Ουδείς θυμήθηκε, ουδείς είδε, ουδείς διάβασε ότι το 2019 ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ήταν κατά όχι μόνο της δεύτερης θητείας Στουρνάρα, αλλά και κατά της πρώτης! Και το 2026 ψήφισε την τρίτη θητεία! Στις 3 Ιουνίου 2019 ο Ν. Κακλαμάνης (τότε αντιπρόεδρος της Βουλής) δήλωσε (στο Action24): «Εγώ πίστευα και πιστεύω ότι δεν έπρεπε να του είχε δοθεί ευκαιρία ούτε για την πρώτη του θητεία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Είμαι λακωνικός και ο νοών νοείτω. Έχω τεράστιες ιδεολογικές διαφορές με τον κ. Στουρνάρα». Και συμπλήρωσε: «Σέβομαι και εκτιμώ το πρόσωπό του, αλλά κρίνω την πολιτική του, όταν λέω ότι δεν θα του έδινα ούτε πρώτη ευκαιρία, αυτό τα λέει όλα».

Με δεδομένο ότι ο Γ. Στουρνάρας δεν άλλαξε στο παραμικρό την πολιτική του και τις απόψεις του, το ερώτημα είναι τι άλλαξε για τον Ν. Κακλαμάνη, που εν τω μεταξύ από αντιπρόεδρος εκλέχτηκε με πρόταση του Κ. Μητσοτάκη πρόεδρος της Βουλής.

Ε.Σ.