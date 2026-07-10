Την παραίτησή του από την διεύθυνση της εφημερίδας Αυγής της Κυριακής υπέβαλε ο Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας.

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της «Αυγής της Κυριακής» υπέβαλε ο Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας, γνωστοποιώντας την απόφασή του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει, είχε αναλάβει τη διεύθυνση της εφημερίδας έπειτα από πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτη Φάμελλου, και μετά την παραίτηση του τελευταίου από την ηγεσία του κόμματος θεωρεί «ηθικά αυτονόητο» να αποχωρήσει και ο ίδιος από τη θέση του.

«Κλήθηκα να υπηρετήσω την "Αυγή της Κυριακής", από την τιμητική θέση του διευθυντή, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτη Φάμελλο. Με την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσουκνίδας ευχαριστεί τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, ενώ εύχεται καλή συνέχεια στους συναδέλφους του τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στην εφημερίδα. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι θα εργαστεί κανονικά για την τρέχουσα κυριακάτικη έκδοση, στο πλευρό της Συντακτικής Επιτροπής.

Στο υστερόγραφό του αναφέρει ότι υπέβαλε την παραίτησή του το βράδυ της Πέμπτης, στις 21:45.

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