Το περιστατικό συνέβη στα τέλη Μαρτίου του 2025, κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο.

Σε ποινή κάθειρξης 17,5 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου ο 64χρονος διευθυντής Γυμνασίου και προπονητής πολεμικών τεχνών, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης μαθήτριάς του. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή, καθώς η έφεση δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για τις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, ενώ απαλλάχθηκε από την κατηγορία του βιασμού.

Η ανατροπή με το ηχητικό ντοκουμέντο και η ομολογία

Αν και αρχικά αρνιόταν τις κατηγορίες, ο 64χρονος οδηγήθηκε σε ομολογία κατά τη διάρκεια της απολογίας του, μετά την προσκόμιση ενός καθοριστικού στοιχείου από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Πρόκειται για ένα ηχητικό ντοκουμέντο που είχε καταγράψει κρυφά η ανήλικη με το κινητό της τηλέφωνο.

Στο ηχητικό, ο κατηγορούμενος ακούγεται να ζητά συγγνώμη από τη μητέρα του θύματος. Ενώπιον των δικαστών, ο εκπαιδευτικός επιχείρησε να υποβαθμίσει τις πράξεις του, κάνοντας λόγο για ένα «στιγμιαίο λάθος» και ισχυριζόμενος πως «δεν ήξερε τι τον έπιασε».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανάγνωση επιστολής που απέστειλε η ανήλικη προς την έδρα του δικαστηρίου. Στο γράμμα της, το κορίτσι ζητούσε την παραδειγματική τιμωρία του ανθρώπου που εξακολουθούσε να αποκαλεί «δάσκαλό» της, αξιώνοντας την παραμονή του στη φυλακή.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία της ανήλικης και της μητέρας της. Ο 64χρονος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος από τον Ιούνιο του 2025.

Το περιστατικό συνέβη στα τέλη Μαρτίου του 2025, κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο. Η μητέρα είχε συναινέσει να ταξιδέψει η κόρη της με τον προπονητή της, προκειμένου εκείνη να παρακολουθήσει σεμινάρια πολεμικών τεχνών. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να συμμετέχουν ακόμη δύο μαθήτριες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε την τελευταία στιγμή ότι οι άλλες κοπέλες ακύρωσαν, με αποτέλεσμα η ανήλικη να ταξιδέψει μόνη μαζί του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 64χρονος προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της μαθήτριας μέσα στην καμπίνα του πλοίου, ενώ αντίστοιχες ασελγείς πράξεις επαναλήφθηκαν και σε δεύτερο χρόνο, στα τέλη Απριλίου του ίδιου έτους.

Με πληροφορίες του cretalive