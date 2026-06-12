«Νίπτει τας χείρας του» ο Γιάννης Στουρνάρας για την απόφαση του Αρείου Πάγου κα τα επιτόκια των δανείων.

Στο 7ο ΟΤ Forum, μίλησε ο Γιάννης Στουρνάρας αναλύοντας τα τρία βασικά στοιχεία για μια μίνιμουμ συναίνεση του πολιτικού συστήματος.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του όταν ρωτήθηκε για την πρόσφατη απόφαση του ΑΠ που έκρινε αμετάκλητα ότι οι τόκοι των ρυθμισμένων δανείων του νόμου Κατσέλη υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Διοικητής της ΤτΕ, «δεν είναι μια καθαρή απόφαση και επιδέχεται πολλών αναγνωσμάτων» και συνέχισε: «Άρα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα διότι αυτή τη στιγμή διαφορετικά το διαβάζουν οι μεν και διαφορετικά οι δε. Πρέπει να λυθεί το θέμα».

Υπενθυμίζεται ότι οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων — οι λεγόμενοι servicers, όπως οι CEPAL, Intrum και η doValue — αρνούνται να αποδεχτούν την ουσία της απόφασης και ετοιμάζονται για νέα αντεπίθεση, οπλισμένοι με μια ερμηνεία που, σύμφωνα με νομικούς από την πλευρά των δανειοληπτών, βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι μια διφορούμενη και μη ξεκάθαρη απάντηση από τον Δ/της της ΤτΕ, μάλλον χαϊδεύει τα αυτιά των servicers, την ώρα που ο Άρειος Πάγος τάχθηκε στο πλευρό της κοινωνίας.

Ο «πόλεμος» της ερμηνείας

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι, όταν δικαστήριο επεμβαίνει και καθορίζει τον αριθμό των δόσεων και τον χρόνο καταβολής τους, «διασπά το κεφάλαιο σε περισσότερα επιμέρους κεφάλαια», με αποτέλεσμα ο τόκος να μη μπορεί να υπολογίζεται πλέον επί της συνολικής οφειλής. Η λογική είναι σαφής: η δικαστική ρύθμιση δεν είναι μια τραπεζική αναδιάρθρωση, αλλά μια νέα έννομη σχέση, εντελώς αποκομμένη από τις συνήθεις συμβατικές μεθόδους εκτοκισμού. Με απλά λόγια η δόση που καθορίζει το δικαστήριο, κατά τον Άρειο Πάγο, είναι η οροφή και όχι μια βάση υπολογισμού, δυνάμενη να επιβαρυνθεί ουσιωδώς με τον συνυπολογισμό υπέρογκων τόκων.

Ωστόσο, τράπεζες και servicers δεν είδαν στην απόφαση μια ήττα, αλλά ένα κενό για εκμετάλλευση. Οι νομικοί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών διαχείρισης αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν πλέον να υπολογίζουν τόκους επί του συνολικού άληκτου κεφαλαίου. Αποδέχονται, τουλάχιστον επιφανειακά, ότι ο εκτοκισμός γίνεται επί της δόσης. Εκεί όμως σταματά η υποχώρησή τους. Το παιχνίδι παίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην τρίτη παράμετρο του υπολογισμού τόκων: τον χρόνο.

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Ο Γιάννης Στουρνάρας μίλησε επίσης και για την ελληνική οικονομία υπογραμμίζοντας: «Δεν απέχουμε πάρα πολύ από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, αλλά υπάρχει σημαντικός δρόμος ακόμη. Για παράδειγμα, η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, το σύστημα παιδείας που δεν παράγει τις δεξιότητες που ενδιαφέρουν την αγορά εργασίας, όπως και οι δημόσιες υποδομές».

Αναφερόμενος στο μίνιμουμ της συναίνεσης του πολιτικού συστήματος, ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως «θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δημοσιονομική πολιτική που είναι η βάση της ανάπτυξης, την πρόοδο στις τράπεζες και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις».

Για το δημογραφικό τόνισε ότι είναι σημαντική παράμετρος το στεγαστικό. Υπάρχει δρόμος εδώ να βελτιώσουμε το στεγαστικό και το δημογραφικό. Πρέπει να συνδυάσουμε επίσης τις γυναίκες με την οικογενειακή ζωή και τη στεγαστική ζωή, σημείωσε.

Για τη φορολογική δικαιοσύνη, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε πως «το Νο1 είναι να συνεχίσει η ΑΑΔΕ τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η ΤτΕ έχει θέσει το θέμα των πολλών φοροαπαλλαγών -δεν λέμε εμείς να τις καταργήσει, δεν είναι δουλειά μας – αλλά συστήνουμε στην κυβέρνηση να τις ξαναδεί, όπως αρχίζει να συμβαίνει και σε επίπεδο ΔΝΤ, ώστε να έχουν στόχευση καλύτερη εκεί όπου υπάρχει ανάγκη».

Στη σχέση άμεσων – εμμεσων φόρων, «νομίζω ότι ορθά πράττει η κυβέρνηση με τους έμμεσους φόρους γιατί τώρα βγήκαμε από την κρίση. Οσο πατάσσεται η φοροδιαφυγή υπάρχει περιθώριο να το δούμε και αυτό», είπε ο κ. Στουρνάρας.

Αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ

«Η απόφαση για την αύξηση των επιτοκίων απο την ΕΚΤ ήταν ομόφωνη», τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Οι νέες προβλέψεις δείχνουν αρκετά αυξημένο πληθωρισμό. Τον Δεκέμβριο προβλέπαμε 1,6%, τώρα προβλέπουμε 3% και για του χρόνου 2,3% και μετά 2% κι αυτό προς το τέλος του έτους. Βλέπουμε ότι οι συνθήκες έχουν σφίξει για τον πληθωρισμό. Οπότε δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα από το να αυξήσουμε τα επιτόκια», σημείωσε.

«Ωστόσο, εάν υπάρξει συμφωνία όπως ακούστηκε σήμερα το πρωί στη Μ. Ανατολή, τίποτα δεν μας εμποδίζει για το μέλλον», τόνισε ο κ. Στουρνάρας. «Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τον Ιούλιο ούτε για τον Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το μέλλον, όπως είπε και η πρόεδρος χθες».

«Αυτήν τη στιγμή έχουμε 4 σενάρια: το βασικό, ένα ηπιότερο του βασικού και δύο χειρότερα από την ΕΚΤ. Και η ΤτΕ θα δημοσιεύσει αντίστοιχα σενάρια τις επόμενες μέρες. Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μια συμφωνία που θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας, θα οδηγήσει σε ανοικοδόμηση της περιοχής, θα ωφεληθούν όλοι. Εχουμε σενάρια για το πετρέλαιο. Πάνω σε αυτό χτίζεται η υπόθεση για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη».

Όπως σημείωσε ο κ. Στουρνάρας, «πιστεύω ότι εάν υπάρξει συμφωνία που θα τηρηθεί από όλα τα μέρη, θα υπάρχει μια περίοδος αισιοδοξίας. Μην ξεχνάμε ότι τα οικονομικά και οι προσδοκίες είναι «πνεύματα των ζώων», όπως είπε ο Κέινς. Βιώνουμε από το 2020 και μετά κλυδωνισμούς από την πλευρά της προσφοράς που έχουν δυσκολέψει πολύ τη δουλειά της νομισματικής πολιτικής».