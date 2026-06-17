Σε «μετωπική σύγκρουση» εκτυλίσσεται η σχέση κυβέρνησης και ΕΡΡΟ με αφορμή την ανανέωση της θητείας των ευρωπαίων εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια.

Σε ευθεία σύγκρουση φαίνεται πως οδηγούνται οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία και της ελληνικής κυβέρνησης με «αιχμή του δόρατος» τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη χώρα μας.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κριθεί από τη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η προσφυγή που κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι η οποία στρέφεται κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμενων Ευρωπαίων εισαγγελέων για δύο και όχι για πέντε χρόνια.

Με την κίνησή της αυτή, η κ. Κοβέσι, εκτιμάται πως δεν προσδοκά θετικά αποτελέσματα αλλά δείχνει με σαφήνεια πως ο προσανατολισμός της είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως τελευταίος «σταθμός» στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει για το θέμα αυτό.

Όπως είναι γνωστό με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ανανεώθηκε η θητεία των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για δύο χρόνια και όχι για πέντε όπως είχε αποφασίσει νωρίτερα το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας .

Με την προσφυγή της, η ΕΡΡΟ ζητάει να ακυρωθεί η απόφαση του ΑΔΣ για τη διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη. Στην προσφυγή σημειώνεται ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν προβλέπεται σχετικό ένδικο μέσο κατά της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναφορά που από μόνη της οδηγεί σε απόρριψη την προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έχουν εξαντληθεί όλες οι προβλεπόμενες στη χώρα μας ενέργειες, για να φτάσει η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

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Εν αναμονή της απόφασης των ανώτατων δικαστών αύριο συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να επιλέξει τους τρεις νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα στελεχώσουν το ελληνικό κλιμάκιο με έναν Εισαγγελέα Εφετών και δύο Πρωτοδικών.