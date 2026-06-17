Αν η αξιωματική αντιπολίτευση παραμείνει τρίτο κόμμα στις μετρήσεις δεν μπορεί να υπερασπίσει το στόχο της πρωτιάς στις εκλογές.

Μουδιασμένο είναι το κλίμα στην Χαριλάου Τρικούπη καθώς και στις φρέσκες δημοσκοπήσεις(ALCO) το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, εξέλιξη που αν μονιμοποιηθεί εκ των πραγμάτων που αναγκάζει τον κ. Ανδρουλάκη να αναπροσαρμόσει τον στόχο του. Διότι ακόμα και οι πιο στενοί του συνεργάτες δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον στόχο της πρωτιάς έστω και με μια ψήφο, αν οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στο όριο του 10%. Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν γίνει πολλές συσκέψεις τόσο σε επικοινωνιακό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο για να δουν πως μπορούν να αντικαταστήσουν το δημοσκοπικό κλίμα.

Με βάση τις πληροφορίες η επένδυση της ηγεσίας θα είναι σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της προγραμματικής ατζέντας, με αμιγώς στοχευμένες προτάσεις όπως αυτή για τη δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για όσους είναι κάτω των 24 ετών, η τετραήμερη εργασία σε άτομα άνω των δέκα ατόμων κλπ. Η επικέντρωση θα γίνει επίσης σε θέσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους.

Το δεύτερο είναι η περαιτέρω ανάδειξη της ηγετικής ομάδας για να εμπεδωθεί η αίσθηση στους πολίτες πως το ΠΑΣΟΚ έχει πλειάδα στελεχών με εμπειρία, που έχει διαχειριστεί κρίσεις και μπορεί να προσφέρει λύσεις. Ουσιαστικά θέλουν να δείξουν πως απέναντι στην ΕΛΑΣ που εστιάζει στο πρόσωπο της Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ έχει χαρακτηριστικά ομάδας.

Και το τρίτο είναι η διεύρυνση και οι συνεργασίες. Για παράδειγμα, ο Στέφανος Κασσελάκης έχει πολλές συμπάθειες στην Χαριλάου Τρικούπη, με τον ίδιο να αφήσει να εννοηθεί πως θα μπορούσε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ μόνο στη λογική ενός συμμαχικού σχήματος και όχι με την ένταξη του στα πράσινα ψηφοδέλτια. Προς το ΠΑΣΟΚ κοιτάει και η Θεοδώρα Τζάκρη, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με τους «Δημοκράτες». Κλεισμένη είναι η περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη και απομένει ο χρόνος της ένταξης, ενώ κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τον Βαγγέλη Αποστολάκη. Την ίδια ώρα η Χαριλάου Τρικούπη ρίχνει ματιές προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα πάνε στην ΕΛΑΣ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κατερίνας Νοτοπούλου, την οποία πολλοί θα ήθελαν στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Α' Θεσσαλονίκης στην περίπτωση που δεν πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο δρόμος της επιστροφής έχει πάρει η πρώην βουλευτής Καστοριάς Ολυμπία Τελεγιορίδου, ενώ και ο πρώην βουλευτής Θάνος Μωραΐτης είναι κοντά στο να γυρίσει στο ΠΑΣΟΚ.