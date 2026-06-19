«Την κερκόπορτα στα funds την άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία της έκανε λεωφόρο», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ως «μπλεγμένη» χαρακτήρισε ο Κώστας Τσουκαλάςτην πρόταση του Διονύση Τεμπονέρα σχετικά με τη δημιουργία οργανισμού που αγοράσει από τα funds τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών, διατυπώνοντας την απορία «Ο οργανισμός που θα αγοράσει τα δάνεια, με τι σκοπό θα προβεί σε αυτή την πράξη; Για να δώσει δικαίωμα προαίρεσης στους δανειολήπτες; Ποια θα είναι τα κριτήρια ευαλωτότητας;».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Alpha Radio, προχώρησε σε παρουσίαση των σημείων του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια.

«Εμείς έχουμε καθαρή πρόταση. Έχουμε προτείνει την επαναφορά της προστασίας της α’ κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 ώστε η δικαστική κρίση να ελέγχει το αν κάποιος έχει τα κριτήρια ή όχι για να ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις της προστασίας της κατοικίας του, δικαίωμα προαίρεσης να μπορεί να αγοράσει το δάνειο σε τιμή λίγο πιο μεγάλη από εκείνη που θα το αγόραζε το fund - πριν πουληθεί στο fund -, περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών όταν το δάνειο έχει μεταβιβαστεί ανάλογα με την τιμή που μεταβιβάστηκε σε ποσοστό, να υπάρξει εξωδικαστικός μηχανισμός που να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών, - και όχι όπως τώρα που είναι προαιρετική και ταυτόχρονα την εμπορική αξία των ακινήτων να την ορίζει ανεξάρτητη αρχή και όχι το ίδιο το fund γιατί βλέπουμε να την ορίζουν αυξημένα για να μην υπάρχει κούρεμα», ανέφερε.

Σχετικά, δε, με την ισχύουσα κατάσταση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, υπογράμμισε ότι «στον εξωδικαστικό μηχανισμό σήμερα η διαγραφή που βγάζει ο αλγόριθμος βγαίνει ανάλογα με την εμπορική αξία των ακινήτων. Ποιος ορίζει με το νόμο Μητσοτάκη την εμπορική αξία; Οι ίδιοι οι πιστωτές, το fund δηλαδή».

Και έφερε ως παράδειγμα μία δική του υπόθεση ως νομικού με σκοπό να ενισχύσει τη θέση του.

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«Έχω υπόθεση όπου το fund έβγαλε σε πλειστηριασμό ακίνητο ένα χρόνο πριν, εκτίμησε την αξία 150.000 ευρώ για να το πάρει το ίδιο φτηνά, ο δανειολήπτης ανέκοψε δικαστικά τον πλειστηριασμό και προσέφυγε στον εξωδικαστικό μηχανισμό Έξι μήνες μετά, το ίδιο ακίνητο το fund το έβγαζε 600.000 ευρώ για να μην υπάρξει κούρεμα. Αυτό είναι καταχρηστική συμπεριφορά.

Γι’ αυτό και πρέπει να υπάρξουν ποινές. Δηλαδή, όταν υπάρχει για παράδειγμα διαπραγμάτευση του servicer με τον πιστωτή και την ίδια στιγμή που υπάρχει διαπραγμάτευση έρθει ο πιστωτής και εκδώσει διαταγή πληρωμής ή πρόγραμμα πλειστηριασμού και άρα πάει να του βάλει τον πιστόλι στον κρόταφο τότε πρέπει να υπάρχουν ποινές. Να υπάρχει για παράδειγμα απώλεια τόκων υπερημερίας ή ακυρότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Να μπουν κάποιοι κανόνες ώστε να ξέρουν οι servicers ότι αν έχουν συμπεριφορές καταχρηστικές δεν θα το πληρώσουν με μάλωμα ή με τράβηγμα αυτιών αλλά θα το πληρώσουν στην τσέπη τους ».

Ο Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε στην στάση της κυβέρνησης απέναντι στα funds και υπενθύμισε ότι «τα funds είναι εταιρείες που ήρθαν στη χώρα μας και, σύμφωνα με το Ηρακλής 2, δεν φορολογούνται καν. Μάλιστα η αλήθεια είναι ότι την κερκόπορτα την άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία της έκανε λεωφόρο.

Η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει δείξει διάθεση να συγκρουστεί. Εδώ αγχώνεται για τα συμφέροντα των funds και προσπαθεί να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, που είναι ξεκάθαρη. Μάλιστα η Νέα Δημοκρατία ψάχνει, όπως λέει, τη χρυσή τομή μεταξύ της νομιμότητας και της παραβίασης αυτής. Να τους υπενθυμίσω ότι ο Άρειος Πάγος δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις, εκδίδει δικαστικές αποφάσεις – τελεσίδικες και αμετάκλητες – που είναι δεσμευτικές για όλους».

«Από τα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος - το 90% - το έχουν funds. Οι τράπεζες έχουν κρατήσει ένα πολύ μικρό μέρος πια. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει για τις τράπεζες το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών - όταν αυτά υπάρχουν. Δεν θέλουμε να επηρεαστεί η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και η πρόταση μας για τη φορολόγηση είναι ρεαλιστική και ισορροπημένη», πρόσθεσε.

Χρεώσεις τραπεζών

Ερωτηθείς για τις χρεώσεις των τραπεζών, παρά την απόφαση που βγήκε πριν λίγους μήνες, ο Εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε ότι «πριν από λίγο καιρό βγήκε μία απόφαση, η οποία έβαζε πρόστιμο στις τράπεζες, όχι σε funds, γιατί έβαλε χρεώσεις που στην ουσία τις υπηρεσίες - που ήδη παρείχε - πούλησε στους πελάτες ότι θα τις παρέχει φτηνά ενώ ήταν ήδη δωρεάν στο πακέτο και τους έπαιρνε έστω κι έτσι χρήματα . Αυτό κρίθηκε παράνομο. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει κατάργηση των προμήθειών στα ATM, πλαφόν στα εμβάσματα, κατάργηση κρυφών εξόδων και διατήρηση των φυσικών ταμείων. Δεν γίνεται ο πελάτης να ζητάει μια δανειακή σύμβαση σε αντίγραφο ή την κίνηση του λογαριασμού του και να τον χρεώνουν».

Επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας

«Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, έχουμε φέρει τροπολογία για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, έχουμε φέρει τροπολογία για τον ελβετικό φράγκο και έχουμε πει τα 2/3 της επιβάρυνσης από την αλλαγή ισοτιμίας να πηγαίνουν στον πιστωτή και μόνο το 1/3 στον δανειολήπτη. Τα απέρριψε η Νέα Δημοκρατία», επανέλαβε.

«Το ΠΑΣΟΚ εδώ και τρία χρόνια έχει πάρει σειρά πρωτοβουλιών για το ιδιωτικό χρέος. Ξέρετε γιατί;» ρώτησε και εξήγησε:

«Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι κι ένα κόμμα το οποίο έχει εργαστεί με συνέπεια απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Αντίθετα, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα το 2018 έφερε τα funds και το 2017 τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, το 2015 κόντυνε το νόμο του 3869 και τον Φεβρουάριο του 2019 τον κατήργησε.

Η Νέα Δημοκρατία απ’ την άλλη τι έκανε; Αντί να έρθει και να επαναφέρει πράγματα, ήρθε και τα αποτελείωσε με τον πτωχευτικό νόμο. Κατήργησε ακόμα και τον 4605, ένα νόμο που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση που αφορούσε ελάχιστους ».

Πλειστηριασμοί

Τέλος, με στόχο να καταδείξει τη στάση της κυβέρνησης ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε «την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας το 2023 όταν σε εννιά μέρες βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου - την οποία εγώ τη θεωρούσα λάθος αλλά έτσι έκρινε η δικαιοσύνη - ότι έχουν νομιμοποίηση οι servicers να προχωράνε σε πλειστηριασμούς παρά το γεγονός ότι η τιτλοποίηση έχει γίνει με άλλο νόμο, που δεν προβλέπει φορολόγηση. Τότε η κυβέρνηση είπε να εφαρμοστεί η απόφαση γιατί θα σήμαινε γρήγορους πλειστηριασμούς από τους servicers.

Τώρα που η απόφαση ωφελεί τους δανειολήπτες, γιατί η κυβέρνηση ζητάει να βρεθεί χρυσή τομή; Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά;».

«Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί συμφέροντα και όχι το γενικό συμφέρον των πολίτων. Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση η οποία να θεωρεί ως γενικό συμφέρον το ταμείο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της χώρας, όχι να θεωρεί γενικό συμφέρον την ευστάθεια του ισολογισμού ενός αλλοδαπού fund», κατέληξε.