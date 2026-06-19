Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η Λυδία Βενέρη αναλαμβάνει εκπρόσωπος Τύπου το κόμμα των Δημοκρατών μετά τον Μιχάλη Χουρδάκη.

Η Λυδία Βενέρη αναλαμβάνει νέα εκπρόσωπος Τύπου για το κόμμα του Στέφανου Kασσελάκη, Δημοκράτες.

Σε ανακοίνωσή τους οι Δημοκράτες αναφέρουν πως ο «βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης ολοκληρώνει σήμερα τη θητεία του, ως Εκπρόσωπος Τύπου των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ, έχοντας υπηρετήσει τη θέση αυτή με συνέπεια από το ξεκίνημα της προσπάθειάς μας».

Στην ίδια ανακοίνωση οι Δημοκράτες σημειώνουν πως «η παρουσία του συνέβαλε στη δημόσια εκπροσώπηση και την ανάδειξη των θέσεων και των δράσεων του κόμματος» και ανακοινώνουν τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος.

«Καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει η Λυδία Βενέρη, έως σήμερα Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος. Η Λυδία είναι νομικός - διεθνολόγος, απόφοιτος του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακό από την Σορβόννη. Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος στον ιδιωτικό τομέα».

Η ανακοίνωση των Δημοκρατών καταλήγει με ευχαριστίες για τον Μιχάλη Χουρδάκη και ευχές «στη Λυδία καλή επιτυχία στο έργο της».