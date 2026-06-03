Σενάρια πολιτικής μυθοπλασίας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων, οι φήμες περί μετακίνησης του Στέφανου Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ.

Απάντηση στα ανυπόστατα, όπως αναφέρουν, δημοσιεύματα περί μετακίνησης του Στέφανου Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ, δίνουν με ανακοίνωσή τους οι Δημοκράτες.

«Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται! Προχωρούν μπροστά» επιμένει η ανακοίνωση και σημειώνει πως πληροφορήθηκαν με έκπληξη τη «διακίνηση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που παρουσιάζουν ως δεδομένη τη δήθεν μετακίνηση του Προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανου Κασσελάκη, στο ΠΑΣΟΚ!»

Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας πως «η συγκεκριμένη «είδηση» δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των Δημοκρατών στον δημόσιο διάλογο».

Οι Δημοκράτες επισημαίνουν ακόμα ότι θα περίμεναν από ορισμένα ΜΜΕ «να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία και να διασταυρώνουν στοιχειωδώς τις πληροφορίες, που δημοσιεύουν, αντί να αναπαράγουν σενάρια πολιτικής μυθοπλασίας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων».

Υπογραμμίζουν πως «παραμένουν προσηλωμένοι στην αποστολή τους: την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και προοδευτικού πολιτικού φορέα που εκφράζει τους πολίτες που αναζητούν μια πραγματική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα. Όσοι επενδύουν σε φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά θα απογοητευτούν. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από τους τίτλους που επιλέγουν να κατασκευάζουν] καταλήγει η ανακοίνωση των Δημοκρατών.