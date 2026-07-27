Επίσημη τελετή υποδοχής της αντιπροσωπείας της AIRCAIRO στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Στο πλαίσιο της επιτυχημένης στρατηγικής της για περιφερειακή και διεθνή ανάπτυξη, η AIRCAIRO εγκαινίασε επίσημα τις νέες απευθείας τακτικές πτήσεις της προς την Αθήνα, προσθέτοντας έναν ακόμη ευρωπαϊκό προορισμό στο διαρκώς διευρυνόμενο διεθνές δίκτυό της. Οι νέες πτήσεις αντανακλούν τη σταθερή δέσμευση της αεροπορικής εταιρείας για την ενίσχυση της αεροπορικής διασυνδεσιμότητας μεταξύ της Αιγύπτου και των διεθνών αγορών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη του τουρισμού, των επαγγελματικών ταξιδιών και της οικονομικής συνεργασίας.

Η AIRCAIRO ξεκίνησε τα τακτικά δρομολόγια στη γραμμή Κάιρο–Αθήνα στις 24 Ιουλίου και ακολούθησε, στις 26 Ιουλίου, η έναρξη των πτήσεων στη γραμμή Αλεξάνδρεια–Αθήνα. Τα νέα δρομολόγια αναμένεται να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ταξιδιωτική ζήτηση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, να ενισχύσουν περαιτέρω την τουριστική και την επαγγελματική κίνηση και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για διμερή οικονομική και τουριστική συνεργασία.

Η πρώτη πτήση της AIRCAIRO προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έγινε δεκτή με επίσημη τελετή υποδοχής που διοργάνωσε το αεροδρόμιο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και εκπρόσωποι του ελληνικού αεροπορικού και τουριστικού κλάδου, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή και διαρκώς αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας.

Εκ μέρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, δήλωσε:

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«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την AIRCAIRO στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και γιορτάζουμε σήμερα, μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες μας, την έναρξη των νέων δρομολογίων της εταιρείας που θα συνδέουν την Αθήνα με το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο ενισχύει τις αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά αναδεικνύει και τους μακροχρόνιους ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών μας. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα θετική η πρόθεση του νέου αεροπορικού συνεργάτη μας για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, με σύνδεση της Αθήνας με κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ερυθράς Θάλασσας, την Χουργκάντα και το Σαρμ Ελ Σέιχ. Η διεύρυνση των ταξιδιωτικών επιλογών μεταξύ της Ελλάδας και των σημαντικότερων επιχειρηματικών, πολιτιστικών και τουριστικών προορισμών της Αιγύπτου, θα ενισχύσει τη διασυνδεσιμότητα και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού, στις επιχειρηματικές μετακινήσεις και ευρύτερα στις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τη σημαντική ανάπτυξη της AIRCAIRO στην Αθήνα κι ευχόμαστε στον αεροπορικό συνεργάτη μας κάθε επιτυχία, προσβλέποντας σε μια μακρόχρονη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία.»

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της AIRCAIRO ήταν ο κ. Ahmed Aziz, Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της AIRCAIRO, κ. Hussein Sherif. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο κ. Aziz εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της διοίκησης της AIRCAIRO προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την εγκάρδια υποδοχή και την εξαιρετική φιλοξενία που επιφύλαξαν στην πρώτη πτήση της εταιρείας.

Υπογράμμισε επίσης, εκ μέρους του κ. Hussein Sherif, ότι η έναρξη των νέων πτήσεων προς την Αθήνα επιβεβαιώνει τη δέσμευση της AIRCAIRO για την ενίσχυση της μακρόχρονης στρατηγικής σχέσης μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της αεροπορικής διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο τη στήριξη του τουρισμού, του εμπορίου, των επενδύσεων και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Με αφορμή την έναρξη των νέων πτήσεων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AIRCAIRO, κ. Hussein Sherif, δήλωσε:

«Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τη διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την εγκάρδια υποδοχή και την άρτια διοργάνωση με την ευκαιρία της πρώτης πτήσης της AIRCAIRO προς την Αθήνα. Η εξαιρετική αυτή υποδοχή αντανακλά το ισχυρό πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών μας».

Και πρόσθεσε:

«Η έναρξη του νέου αυτού δρομολογίου επιβεβαιώνει τη δέσμευση της AIRCAIRO να στηρίζει την ιστορική και στρατηγική σχέση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, ενισχύοντας την αεροπορική διασυνδεσιμότητα, διευκολύνοντας τον τουρισμό, τις επενδύσεις και τις εμπορικές συναλλαγές και συμβάλλοντας στην εθνική στρατηγική της Αιγύπτου για περιφερειακή και διεθνή ανάπτυξη».

Ο κ. Sherif επιβεβαίωσε, επίσης, ότι η AIRCAIRO συνεχίζει να υλοποιεί τη φιλόδοξη στρατηγική διεύρυνσης του δικτύου της, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να ξεκινήσει, μέσα στους επόμενους μήνες, απευθείας τακτικές πτήσεις προς την Αθήνα από τη Χουργκάντα και το Σαρμ Ελ Σέιχ. Τα πρόσθετα αυτά δρομολόγια αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον εισερχόμενο τουρισμό προς την Αίγυπτο, προσφέροντας στους Ευρωπαίους ταξιδιώτες εύκολη πρόσβαση στους κορυφαίους προορισμούς της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η έναρξη των νέων πτήσεων ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα της AIRCAIRO για τη στήριξη του κλάδου πολιτικής αεροπορίας της Αιγύπτου, την ενίσχυση της θέσης της χώρας ως σημαντικού περιφερειακού κόμβου αερομεταφορών και τουρισμού, την αύξηση της εισερχόμενης επιβατικής κίνησης και τη συμβολή στην εθνική οικονομία, σύμφωνα με τη στρατηγική της αιγυπτιακής κυβέρνησης για την περιφερειακή και διεθνή διασυνδεσιμότητα.

Η AIRCAIRO συνεχίζει να επενδύει στη διεύρυνση του διεθνούς δικτύου της, στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της και στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια. Παράλληλα, ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση της ως μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες υβριδικού μοντέλου της Αιγύπτου, με παρουσία στις περιφερειακές και διεθνείς αγορές.