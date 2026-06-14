Ο έμπειρος σεισμολόγος τόνισε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βεβαιότητα εάν η συγκεκριμένη δόνηση αποτελεί τον κύριο σεισμό ή αν ενδέχεται να ακολουθήσει ισχυρότερη σεισμική δραστηριότητα.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/6) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθώνης, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν «δυνατό επιφανειακό σεισμό» μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Ενδεικτικά, στη Μεγαλόπολη αναφέρθηκε ότι η δόνηση είχε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων, ενώ έγινε αισθητή, έστω και πιο ασθενώς, και στην Αττική.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η περιοχή διαθέτει υψηλό σεισμικό δυναμικό, καθώς βρίσκεται σε μία από τις πιο ενεργές τεκτονικά ζώνες της χώρας. Μάλιστα, αναφέρθηκε στον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,6 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στην ίδια ευρύτερη περιοχή στις 14 Φεβρουαρίου 2008, ο οποίος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία και είχε γίνει αισθητός σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«Δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Έντονα αισθητός στην Πελοπόννησο, π.χ. στη Μεγαλόπολη αναφέρθηκε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων.

Αισθητός ελαφρά και στην Αττική. Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι. Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aTgZ9EYZuMTc6Bem5n884Zq1F98UJ3LdFmpKzMpqixvD8KrZkV5zzU7PztKQBf43l&id=100014233710134}