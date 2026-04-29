Μείωση κατά 352 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών τον Μάρτιο του 2026, την ώρα που οι επιχειρήσεις ενίσχυσαν σημαντικά τη ρευστότητά τους, αυξάνοντας τις καταθέσεις τους κατά 2,47 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδας.

Η εικόνα που προκύπτει από τα τραπεζικά μεγέθη αποτυπώνει μια σαφή διαφοροποίηση μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων, με τις τελευταίες να εμφανίζουν ισχυρή δυναμική, τόσο σε επίπεδο καταθέσεων όσο και χρηματοδότησης. Συνολικά, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,126 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, ανακάμπτοντας από τη μείωση των 440 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια στιγμή, η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας επιτάχυνε, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,2% τον Φεβρουάριο, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή γύρισε σε θετικό πρόσημο, φτάνοντας τα 3,524 δισ. ευρώ έναντι αρνητικής ροής τον προηγούμενο μήνα.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση της χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα, όπου ο ετήσιος ρυθμός ανήλθε στο 7,6%, με τη μηνιαία καθαρή ροή να αγγίζει τα 2,387 δισ. ευρώ. Κύριος μοχλός αποτέλεσαν οι επιχειρήσεις, οι οποίες απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των νέων δανείων, με καθαρή ροή 2,228 δισ. ευρώ και ετήσια αύξηση 10,1%.

Στον αντίποδα, η χρηματοδότηση προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις παρέμεινε ασθενής σε ετήσια βάση, αν και σε μηνιαίο επίπεδο κατέγραψε οριακή θετική ροή. Αντίστοιχα, η χρηματοδότηση προς ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κινήθηκε ανοδικά, με περιορισμένο όμως ρυθμό.

Παράλληλα, τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας δείχνουν ότι η «ψαλίδα» μεταξύ επιτοκίων νέων δανείων και καταθέσεων περιορίστηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο, εξέλιξη που αντανακλά μια ήπια εξομάλυνση του κόστους χρήματος, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται τα νοικοκυριά.