Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νέο κληρονομικό δίκαιο εισάγει μια θεμελιώδη αλλαγή: τον σαφή διαχωρισμό της περιουσίας του κληρονόμου από την περιουσία του θανόντος.

Μια σημαντική ευκαιρία για χιλιάδες πολίτες που κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με χρέη τα οποία κληρονόμησαν, χωρίς να έχουν προλάβει να προστατεύσουν την προσωπική τους περιουσία, προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο. Με μεταβατική διάταξη που περιλαμβάνεται στον νόμο, δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν είχαν προχωρήσει εμπρόθεσμα σε αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η μεταρρύθμιση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22 Μαΐου 2026 και ο βασικός κορμός της τίθεται σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026. Μέχρι τότε, ωστόσο, ανοίγει ένα κρίσιμο «παράθυρο» προστασίας για κληρονόμους που είτε αγνοούσαν τις σχετικές προθεσμίες είτε δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, όσοι κληρονόμησαν από πρόσωπο που απεβίωσε έως τις 22 Μαΐου 2026 και δεν είχαν δηλώσει εμπρόθεσμα αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής, μπορούν μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2026 να προσφύγουν στο δικαστήριο και να ζητήσουν τον διορισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια απογραφής της κληρονομίας. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει κινηθεί στο μεταξύ διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της προσωπικής τους περιουσίας και να μην συντρέχει άλλος λόγος απώλειας του ευεργετήματος.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νέο κληρονομικό δίκαιο εισάγει μια θεμελιώδη αλλαγή: τον σαφή διαχωρισμό της περιουσίας του κληρονόμου από την περιουσία του θανόντος. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος να επιβαρυνθούν οι κληρονόμοι με χρέη που υπερβαίνουν την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας.

Παράλληλα, ο νέος νόμος φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στις διαθήκες, στις κληρονομικές συμβάσεις, στη νόμιμη μοίρα και στα δικαιώματα του επιζώντος συζύγου και των συντρόφων σε ελεύθερη συμβίωση. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται επίσης για πρόσωπα που παρείχαν φροντίδα στον κληρονομούμενο χωρίς αμοιβή.

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Η μεγάλη τομή, ωστόσο, αφορά την προστασία των κληρονόμων από τα χρέη της κληρονομιάς. Με το νέο πλαίσιο, το οποίο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του κληρονομικού δικαίου των τελευταίων 80 ετών, επιχειρείται η ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών και ο περιορισμός των δικαστικών αντιπαραθέσεων που συχνά συνοδεύουν τις κληρονομικές υποθέσεις.