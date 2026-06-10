Ήλιο, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο αλλά και τις κλασικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά περιλαμβάνει το σημερινό μενού του καιρού.

Με σύμμαχο τον καλοκαιρινό ήλιο θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν και το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάσει τη γνώριμη αστάθεια της εποχής τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με την EMY, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα φέρουν τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες, κυρίως στα ορεινά κομμάτια. Μάλιστα, όσοι κινούνται στα ορεινά της Μακεδονίας αλλά και της δυτικής ηπειρωτικής χώρας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και για μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες όμως θα υποχωρήσουν με τη δύση του ηλίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν με δύο πρόσωπα: Στα δυτικά θα είναι εξασθενημένοι και μεταβλητοί, εντάσεως μόλις 2 με 4 μποφόρ. Αντίθετα, στα ανατολικά θα επικρατήσουν βοριάδες που θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο το μελτέμι θα είναι πιο ενισχυμένο, αγγίζοντας τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή στα επίπεδα των τελευταίων ημερών, διατηρώντας τη ζέστη σε απόλυτα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ο υδράργυρος θα δείξει 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ οι υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.