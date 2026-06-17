Ξαφνική μπόρα έπλξηκε το μεσημέρι της Τετάρτης περιοχές στα νότια προάστια της Αττικής.

Αστάθεια θα σημειωθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Υποψηφιότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες συγκεντρώνει και η Αττική. Σύμφωνα με ανάρτηση για τον καιρό που έκανε στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς, έντονα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν την κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Στερεάς. Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως τα φαινόμενα μπορεί να μην είναι ακραία αλλά αν εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργήσουν προβλήματα.

«Το GFS, το οποίο στο προηγούμενο επεισόδιο αποτύπωσε ικανοποιητικά το μέγιστο στη Θεσσαλία, επιμένει εκ νέου σε αυξημένα ποσά υετού. Καθώς και το ECMWF ενισχύει το σήμα για την ίδια ευρύτερη περιοχή, χρειάζεται αυξημένη προσοχή στην κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Στερεάς. Τα προβλεπόμενα ποσά δεν είναι κατ’ ανάγκη ακραία, όμως αν εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα», αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του.

Στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως γύρω από τον Κιθαιρώνα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν και την Αττική, από το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, στο δελτίο καιρού της η ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι όπως προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορείνα.