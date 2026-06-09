Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισοβαθμώντας σε αριθμό μελών με την Πορτογαλία και έχοντας μπροστά της μόνο την Ιταλία.

Με 60 μέλη - πρωθυπουργό, αντιπρόεδρο Κυβέρνησης, υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς και υφυπουργούς παρά τω Πρωθυπουργώ - η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά και τον χθεσινό ανασχηματισμό, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με καταγραφή που βασίζεται στις συνθέσεις των κυβερνήσεων των 27 κρατών-μελών από τις επίσημες ιστοσελίδες τους.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει το «αργυρό μετάλλιο» στην ΕΕ, ισοβαθμώντας με την Πορτογαλία και έχοντας μπροστά της μόνο την Ιταλία, η οποία διαθέτει 68 μέλη κυβέρνησης. Σε σημαντική απόσταση ακολουθούν η Ιρλανδία με 38 μέλη, η Γαλλία με 35 και το Βέλγιο με 30.

Στον αντίποδα, οι μικρότερες κυβερνήσεις εντοπίζονται στην Εσθονία με 14 μέλη, στη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο με 15, καθώς και στη Λετονία, τη Σλοβενία και την Τσεχία με 16.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Ιταλία όσο και η Πορτογαλία διαθέτουν εκτεταμένα συστήματα υφυπουργών (sottosegretari di Stato και Secretários de Estado), οι οποίοι εντάσσονται θεσμικά στο κυβερνητικό σχήμα και αυξάνουν σημαντικά τον συνολικό αριθμό των μελών της κυβέρνησης.

Ωστόσο, ακόμη και με αυτή τη διευκρίνιση, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα από τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Η σύγκριση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος των χωρών. Η Γερμανία, η πολυπληθέστερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περισσότερους από 84 εκατομμύρια κατοίκους, διαθέτει κυβέρνηση μόλις 18 μελών, ενώ η Ισπανία περιορίζεται στα 23 μέλη και η Ολλανδία στα 28 μέλη.

Συνολικά, ο μέσος όρος των κυβερνήσεων των 27 κρατών-μελών διαμορφώνεται κοντά στα 26 μέλη. Με άλλα λόγια, η ελληνική κυβέρνηση είναι υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου και αριθμεί περισσότερα μέλη από το άθροισμα των κυβερνήσεων της Γερμανίας, της Εσθονίας και του Λουξεμβούργου.

Αναλυτικά:

Ιταλία – 68

Ελλάδα – 60

Πορτογαλία – 60

Ιρλανδία – 38

Γαλλία – 35

Βέλγιο – 30

Ολλανδία – 28

Μάλτα – 24

Σουηδία – 24

Ισπανία – 23

Κύπρος – 23

Πολωνία – 22

Ρουμανία – 22

Αυστρία – 21

Δανία – 21

Σλοβακία – 21

Βουλγαρία – 20

Ουγγαρία – 20

Κροατία – 19

Φινλανδία – 19

Γερμανία – 18

Λετονία – 16

Σλοβενία – 16

Τσεχία – 16

Λιθουανία – 15

Λουξεμβούργο – 15

Εσθονία – 14