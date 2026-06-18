Μπόρες και ενισχυμένα μελτέμια σήμερα. Περιορίζεται η αστάθεια και ξεκινούν οι βοριάδες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αρχίζει σήμερα, σιγά σιγά να περιορίζεται το κύμα αστάθειας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θα δηλώσει ωστόσο και σήμερα το παρών, ιδιαίτερα για το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Εκεί περιμένουμε μπόρες ακόμη και καταιγίδες, που θα έχουν κάποια δυναμική κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών.

Σε πιο βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, τα φαινόμενα αυτά θα έχουν μικρότερη ένταση και διάρκεια, μιας και πλέον αρχίζουν και ενισχύονται τα μελτέμια προς την πλευρά του Αιγαίου, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευσταθής η ατμόσφαιρα.

Σήμερα, η ημέρα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Καθώς θα πηγαίνουμε στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα εκδηλωθούν μπόρες ακόμη και καταιγίδες, κυρίως προς τα κεντρικά ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Στην Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά, τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια. Πάντως καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Θα υποχωρούν τα φαινόμενα αστάθειας.

Οι άνεμοι από σήμερα και για αρκετές ημέρες, θα αρχίσουν να παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου, θα έχουμε βοριάδες με μεγάλες εντάσεις, ίσως δούμε και 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες. Είναι ευνοϊκές οι συνθήκες για να ξεκινήσει και να εξαπλωθεί μία πυρκαγιά.

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Έχει υποχωρήσει λίγο η θερμοκρασία, κυρίως προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Σήμερα οι καταστάσεις θερμοκρασιακά θα είναι καλύτερες στα ανατολικά τμήματα, όπου δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 30 με 33 βαθμούς. Στα πιο δυτικά τμήματα, η θερμοκρασία θα φθάσει ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα, αναμένουμε συννεφιές το μεσημέρι με το απόγευμα, με μία κάποια πιθανότητα να βγουν κάποιες διάσπαρτες βροχές. Ο βοριάς έχει πλέον μπει με τοπικά ισχυρές εντάσεις, με τον υδράργυρο κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αργά το απόγευμα δεν αποκλείεται να δούμε μπόρες, κυρίως στο εσωτερικό του νομού. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του νομού πιο δροσερές οι καταστάσεις.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Η αστάθεια παραδίδει την σκυτάλη στους βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα πλέον θα περιοριστούν στο πιο εσωτερικό τμήμα του ηπειρωτικού κορμού, κοντά σε ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις.

Ναι μεν θα βγουν κάποιες καταιγίδες, αυτά όμως τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο γενικευμένα, θα είναι κυρίως εστιασμένα, κοντά στην οροσειρά της Πίνδου, στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και στο εσωτερικό της Μακεδονίας.

Σάββατο, ακόμα πιο περιορισμένη η αστάθεια, κυρίως σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Μικρότερης διάρκειας και μικρότερης έντασης θα είναι τα φαινόμενα αυτά.

Την Κυριακή, η κατάσταση θα είναι παρόμοια. Τα φαινόμενα πλέον θα εντοπίζονται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σε βουνά και ημιορεινές εκτάσεις. Μελτέμια θα έχουμε στο Αιγαίο τα οποία θα δίνουν δροσερές θερμοκρασιακές τιμές, σε ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας. Στη δυτική ηπειρωτική χώρα και τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης περισσότερη ζέστη .

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