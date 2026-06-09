Το δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις πολύωρες απολογίες τους στον ανακριτή διαφθοράς και οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα στις Πολεοδομίες. «Κλειδί» στην έρευνα οι τηλεφωνικές συνομιλίες

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν αργά απόψε και οι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν στον ανακριτή διαφθοράς με βαριές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται πως δρούσε στις Πολεοδομίες, με τα μέλη της να κατέχουν κομβικές θέσεις, παρέχοντας εξυπηρετήσεις, έναντι αμοιβής, σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος.

Με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και του εισαγγελέα, προφυλακίστηκαν πέντε υπάλληλοι και προϊστάμενοι σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου καθώς και ένας ιδιώτης μηχανικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα από 30 πρόσωπα, ανάμεσα τους, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.

Ηγετικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε ένα ζευγάρι σε καίριες θέσεις σε υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συντόνιζαν τη δράση και των υπολοίπων μελών ενώ προσδιόριζαν τις χρηματικές απαιτήσεις για διευθέτηση ζητημάτων όπως παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, μείωση προστίμων και άλλα ζήτημα σχετικά με πολεοδομικές υποθέσεις. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται επίσης να συνδέονται με το συγγενικό περιβάλλον του παραιτηθέντος Ευθύμιου Μπακογιάννη από τη θέση του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τι είπαν για όσα κατηγορούνται

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι κατηγορούμενοι δέχτηκαν «βροχή» ερωτήσεων που αφορούσαν μεταξύ άλλων και τις επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους, βοηθώντας τις αρχές να καταλάβουν τον τρόπο δράσης τους. Οι ίδιοι φέρονται να επέμειναν πως πρόκειται για συνομιλίες μεταξύ φίλων και συναδέλφων το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την έκπληξη μου για το γεγονός ότι βρίσκομαι αντιμέτωπος για τόσο σοβαρές πράξεις χωρίς ωστόσο να έχει γίνει έρευνα για το εάν πράγματι έχω παραβεί, με οποιοδήποτε τρόπο, τα καθήκοντα μου για τις αποδιδόμενες σε εμένα πράξεις. Επίσης, χωρίς να έχει καν διαπιστωθεί, έστω και σε μια περίπτωση, ότι έχω λάβει παρανόμως, από τον οποιονδήποτε, χρήματα! Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες, ως επί το πλείστον με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως. Κατά τα άλλα, ουδέν στοιχείο εις βάρος μου υπάρχει! Αποκλειστικά τίποτα! Παρά μόνο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες», υποστήριξε ο 57χρονος Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης Κηφισιάς στον ανακριτή.

«Οι συνομιλίες μου με τον έτερο κατηγορούμενο (σ.σ.αρχηγικό στέλεχος) ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Αποκλειστικός σκοπός και γνώμονας για μένα ήταν η σωστή και κατά νόμο έκδοση των εκάστοτε αδειών. Είμαι αθώος κι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο 51χρονος υπάλληλος ΥΔΟΜ Κηφισιάς στον ανακριτή.

Οι καταγγελίες για τις Πολεοδομίες, όπως είπαν οι κατηγορούμενοι, είναι συχνό φαινόμενο και δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη τους, λόγω της θέσεως τους, βρίσκονται σε δικαστικές περιπέτειες.

«Αρνούμαι κατηγορηματικά όλες τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Επί 32 έτη που εργάζομαι στο Δήμο Κηφισιάς δεν έχω ποτέ και με κανέναν τρόπο παραβεί τα καθήκοντα μου και ούτε βεβαίως έχω λάβει ποτέ χρήματα, από τον οποιοδήποτε, προκειμένου να εκτελέσω τα καθήκοντα μου. Δυστυχώς, υπηρετώ σε μια θέση, ήτοι στην πολεοδομία του Δήμου, όπου είμαστε συχνά εκτεθειμένοι σε κάθε είδους καταγγελίες. Στην πραγματικότητα, μετά τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, είμαστε εκείνοι που δεχόμαστε τις περισσότερες καταγγελίες και μηνύσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι μέχρι και σήμερα να έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις και άλλες φορές ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης, ενώπιον πειθαρχικών οργάνων και ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όλες, όμως, τις φορές έχω απαλλαγεί αμετάκλητα, στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήδη από το προκαταρκτικό στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας κατηγορούμενος.

Την αθωότητά της υπερασπίστηκε και η 59χρονη Προϊσταμένη στο τμήμα εκδόσεως αδειών δόμησης του Δήμου Αμαρουσίου, λέγοντας:"Καθ΄ όλη την 25ετή διάρκεια παροχής των υπηρεσιών μου στον Δήμο Αμαρουσίου, δεν εζήτησα ποτέ και δεν έλαβα ποτέ και από κανέναν, κανένα χρηματικό ποσό ή άλλης μορφής παροχή, είτε για τον εαυτό μου ή για άλλον."

Η έρευνα συνεχίζεται....

Με αφορμή ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά χρηματισμού, οι διωκτικές αρχές ξεκίνησαν την έρευνα για την υπόθεση το 2024. Όπως προέκυψε, από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν, τα μέλη του κυκλώματος είχαν «ταρίφα» για τις εξυπηρετήσεις που έκαναν έναντι αδράς αμοιβής ενώ απαιτούσαν για να διευθετήσουν κάποιες υποθέσεις ακόμη και 30.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης διασυνδέσεων και με άλλους Δήμους ή πολεοδομικές υπηρεσίες.

Οι αναφορές σε πρώην ΓΓ Υπουργείου

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj4pc5grii5t?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα με τις δοσοληψίες

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj4oiqiqpd55?integrationId=40599v1wlakx6ykh}